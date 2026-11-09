Espírito Santo revela os 40 melhores cafés finalistas de prêmio estadual

O Governo do Estado divulgou, nesta sexta-feira (6), os 40 finalistas do Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo 2026. Foram classificados dez lotes em cada uma das quatro subcategorias da premiação: café arábica e conilon na categoria Mulheres e café arábica e conilon na Ampla Concorrência.

As amostras inscritas passaram por avaliação sensorial, que definiu os cafés classificados para a fase final. Os 40 finalistas avançam agora para uma nova etapa, que inclui a coleta de uma contraprova de 3 quilos de cada lote.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A amostra será retirada por extensionistas do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), diretamente no armazém do produtor, para uma nova análise sensorial.

As propriedades dos finalistas também passarão por auditorias técnicas para verificar o atendimento aos critérios de sustentabilidade, etapa que definirá os vencedores da premiação extra, com base nos Indicadores de Sustentabilidade da Cafeicultura do Espírito Santo.

Os vencedores serão anunciados em cerimônia de premiação em Vitória, em data a ser divulgada. Além das quatro categorias em disputa, o prêmio contará com uma premiação extra de sustentabilidade.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Seag e do Incaper, a iniciativa recebeu 287 amostras nesta edição, sendo 133 na categoria Mulheres e 154 na Ampla Concorrência.

A participação feminina foi um dos destaques, representando quase metade do total de inscrições. Na categoria Mulheres, foram registradas 60 amostras de café arábica e 73 de conilon. Já na Ampla Concorrência, foram 83 amostras de arábica e 71 de conilon.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, o resultado demonstra o envolvimento dos cafeicultores capixabas com a melhoria da qualidade e o fortalecimento do setor.

“Chegar à final de um prêmio como esse é um reconhecimento do trabalho realizado nas propriedades rurais. A qualidade do café capixaba é resultado de dedicação, conhecimento e aprimoramento constante. Também é muito significativo ver a participação das mulheres, que têm papel cada vez mais importante na cafeicultura do Espírito Santo”, destacou.

A categoria exclusiva para mulheres integra as ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento da participação feminina na atividade. O prêmio também está alinhado aos projetos Cafeicultura Sustentável e Mulheres do Café, que incentivam a melhoria da qualidade, a adoção de práticas sustentáveis, a capacitação e a valorização das produtoras. Juntos, os dois projetos contam com investimentos estaduais de aproximadamente R$ 6 milhões.

Além de reconhecer os cafés de destaque, a premiação busca incentivar a produção de qualidade, a sustentabilidade e o aprimoramento das práticas nas propriedades rurais.

O Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo 2026 conta com o patrocínio do Sicoob, da Cooabriel e da Fecafés.

Confira a relação dos 40 finalistas

A lista completa dos cafés classificados para a etapa final do Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo 2026, organizada por categoria e variedade, está disponível neste link.

Leia também: ES: rematrículas e novas matrículas começam nesta segunda (9); veja detalhes