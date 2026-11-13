Estudantes criam plataforma para mostrar o potencial turístico de Cachoeiro

Com o objetivo de contribuir para o fomento do setor turístico de Cachoeiro de Itapemirim, alunos do curso de Agente de Viagens do Senac Espírito Santo no município criaram um site voltado à divulgação da cadeia produtiva do turismo local.

A plataforma digital, que ainda está em fase de desenvolvimento, também deverá abranger outras cidades da Região Sul.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Resultante de Projeto Integrador (trabalho exigido ao fim de todos os cursos do Senac-ES), o protótipo do portal foi apresentado, nesta segunda-feira (9), na Sala Inspira+ da Unidade de Educação Profissional da instituição em Cachoeiro.

A funcionalidade da página consiste em reunir uma série de informações atualizadas, como cadeia hoteleira, destinos turísticos, agências de viagens e guias de turismo, além de bares, restaurantes e cafeterias.

Assim, o site pretende conectar visitantes, turistas e moradores aos atrativos, às experiências e aos serviços oferecidos no município.

“Mais do que um projeto acadêmico, a iniciativa representa uma importante contribuição para a valorização do destino, a divulgação do potencial turístico regional e, sobretudo, o fortalecimento do turismo local”, destacou a instrutora da turma, Thaís Theodoro.

Para o aluno Emerson Costa, construir um Projeto Integrador no turismo é encarar o desafio de olhar para a própria terra com novos olhos.

“A escolha por um site nascido em sala de aula se transformou em uma jornada marcante. Ao organizar informações atualizadas para a comunidade, fomos impactados pela real dimensão do nosso potencial. Mais do que uma plataforma digital, entregamos uma verdadeira redescoberta da grandeza histórica, cultural e natural da nossa cidade”, ressaltou ele.

Leia também: Isa Colli, Daiana Garbin e Ana Clara Floresi se unem em livro que aborda autoestima infantil