Isa Colli, Daiana Garbin e Ana Clara Floresi se unem em livro que aborda autoestima infantil

Uma criança olha para o espelho e diz que não gosta do próprio cabelo. Outra se compara aos colegas e deseja ter uma aparência diferente. Situações aparentemente simples podem revelar inseguranças que começam cedo. Mas em que momento as crianças passam a acreditar que precisam mudar para serem aceitas?

É a partir dessa reflexão que a jornalista Daiana Garbin e a médica psiquiatra Ana Clara Floresi apresentam Muitas Belezas, livro infantil publicado pela Colli Books, com edição da escritora capixaba Isa Colli, natural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.

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Quando recebeu o manuscrito, Isa reconheceu uma história capaz de tocar crianças e adultos. O que a conquistou foi a maneira delicada de abordar um tema presente na vida de tantas famílias, sem abrir mão da fantasia e do encanto da literatura.

“Uma história infantil pode tratar de assuntos profundos sem perder a leveza. Quando li Muitas Belezas, percebi que havia ali personagens capazes de despertar identificação e abrir conversas importantes entre pais e filhos”, destaca Isa Colli.

Uma história sobre diferenças e pertencimento

Ilustrado por André Cerino, Muitas Belezas transporta os leitores para a escola Futuro Lindo, frequentada por cachorrinhas com características bastante diferentes. Algumas usam óculos, outras convivem com cicatrizes ou dificuldades de locomoção. Cada personagem possui sua maneira de ser, mas todas compartilham o desejo de fazer amigos e pertencer ao grupo.

Conhecida por seu trabalho sobre imagem corporal e saúde emocional, Daiana Garbin leva para a literatura infantil questões que atravessam sua trajetória profissional.

“As crianças começam a perceber muito cedo as diferenças entre os corpos e as aparências. Precisamos ajudá-las a entender que essas características não determinam o valor de ninguém e que não existe um único jeito de ser bonito”, afirma Daiana Garbin.

A psiquiatra Ana Clara Floresi, que atua na área de transtornos alimentares, acrescenta à narrativa um olhar atento à construção da autoestima na infância.

“A maneira como uma criança aprende a olhar para si mesma pode influenciar sua relação com o próprio corpo. O acolhimento e o respeito às diferenças são fundamentais para que ela cresça sem sentir que precisa corresponder a um padrão”, explica Ana Clara.

De Presidente Kennedy ao mercado editorial

Natural do Sul do Espírito Santo, Isa Colli construiu uma trajetória dedicada à literatura e à formação de leitores. Autora de mais de 50 livros, também atua como editora à frente da Colli Books, publicando obras que exploram temas como inclusão, diversidade, sustentabilidade e relações humanas.

Em Muitas Belezas, sua participação editorial representa o encontro entre a experiência literária e o conhecimento de duas profissionais que trabalham com questões relacionadas ao comportamento e à saúde emocional.

“A literatura não precisa entregar respostas prontas. Às vezes, uma personagem, uma situação engraçada ou um pequeno conflito faz a criança perceber algo que nenhuma explicação conseguiria transmitir da mesma maneira”, observa Isa.

Muito além do espelho

Em uma sociedade marcada por comparações e padrões de aparência, a pergunta que atravessa o livro ganha especial importância: toda criança precisa se achar bonita para se sentir bem consigo mesma?

Talvez o caminho esteja em compreender que o valor de alguém não depende do reflexo no espelho nem da aprovação dos outros.

Ao reunir literatura, jornalismo e psiquiatria, Daiana Garbin, Ana Clara Floresi e Isa Colli apresentam uma obra que trata de autoestima sem impor modelos ou transformar a infância em uma busca pela perfeição.

Com delicadeza, humor e personagens que despertam identificação, Muitas Belezas lembra que crescer também significa descobrir o próprio lugar no mundo, com todas as características que nos tornam únicos.

Sobre o livro

Título: Muitas Belezas

Autoras: Daiana Garbin e Ana Clara Floresi

Edição: Isa Colli

Ilustrações: André Cerino

Editora: Colli Books

Ano: 2025