Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof.ª Célia Teixeira do Carmo, em Alegre, conquistaram uma credencial para apresentar um projeto científico em um evento no México.

A classificação ocorreu durante a Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia (Fecitel), realizada entre os dias 17 e 19 de novembro, em Jerônimo Monteiro, onde os alunos também receberam menções honrosas pelos sete resumos científicos apresentados e conquistaram o 3º lugar como Destaque em Valorização Cultural.

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As premiações foram obtidas com o projeto “Sob Nossos Pés: Ciência, Território e Investigação no Ensino Médio — Uma Experiência Interdisciplinar sobre Minerodutos”, que integra conhecimentos de diferentes disciplinas para investigar questões relacionadas aos minerodutos. A iniciativa envolve atividades de pesquisa e produção científica, com a participação de estudantes do Ensino Médio.

O trabalho é orientado pela professora de Biologia Nathalia Saito, em colaboração com os professores Gabriel de Souza Cruz, de Matemática; Dilcinéia Correia da Silva Meneguelli, de Física; e Pablo Costa da Silva, de Química.

A equipe também conta com o apoio de licenciandos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus Alegre.

Durante o desenvolvimento do projeto, os estudantes participaram de atividades de investigação, elaboração de trabalhos científicos e apresentação dos resultados das pesquisas.

A proposta buscou relacionar os conteúdos estudados em sala de aula à investigação de temas ligados ao território e aos processos envolvendo minerodutos.

Antes da participação na Fecitel, o projeto também foi premiado na Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e Inovação (JEPE&I) 2026, realizada no início de novembro, em Guarapari. Na ocasião, os estudantes conquistaram o 2º lugar na categoria Ensino Médio, na área de Ciências Exatas e da Terra.

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