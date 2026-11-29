A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou, nesta sexta-feira (27), o resultado final de três editais da área de Inovação: o Edital Fapes nº 06/2026 – Apoio aos Clusters de Inovação Capixaba, a 1ª chamada do Edital Fapes nº 10/2026 – Dr. Empreendedor Capixaba e o ciclo de abril do Edital Fapes nº 08/2026 – Nova Economia Capixaba.

Apoio aos Clusters de Inovação Capixaba

No Edital nº 06/2026, 21 propostas foram contempladas, sendo 11 do cluster econômico de Comércio e 10 do cluster econômico de Indústria de Alimentos e Bebidas.

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A chamada tem como objetivo selecionar projetos inovadores que aumentem a competitividade, a diversificação econômica e o desenvolvimento sustentável dos clusters econômicos do Estado. A previsão de recursos é de R$ 12 milhões, sendo R$ 6 milhões para cada cluster, com subvenção de R$ 250 mil a R$ 600 mil por projeto.

Resultado final do Edital Fapes nº 06/2026 – Apoio aos Clusters de Inovação Capixaba: clique aqui!

Dr. Empreendedor Capixaba

Na 1ª chamada do Edital nº 10/2026, 11 propostas foram aprovadas. O edital tem como objetivo fomentar projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos (bens e serviços) ou processos inovadores por doutores empreendedores vinculados a instituições de ensino superior ou de pesquisa e a ICTs capixabas.

Para o edital, que prevê duas chamadas, os recursos totais são de R$ 10,6 milhões, com R$ 5,3 milhões em cada chamada. A 2ª e última chamada segue com inscrições abertas até 15 de dezembro.

Resultado final da 1ª chamada do Edital Fapes nº 10/2026 – Dr. Empreendedor Capixaba: clique aqui!

Nova Economia Capixaba

No ciclo de abril do Edital nº 08/2026, cinco projetos foram selecionados. O edital tem como objetivo promover um significativo aumento da competitividade dos setores econômicos capixabas no cenário nacional por meio de projetos de inovação, apoiados em um modelo de coinvestimento entre a Fapes, a empresa proponente e a ICT ou IES parceira. O valor total do edital, que tem fluxo contínuo, é de R$ 40 milhões.

Resultado final do ciclo de abril do Edital Fapes nº 08/2026 – Nova Economia Capixaba: clique aqui!

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