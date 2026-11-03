Estudantes do ES conquistam prêmio na maior feira de ciências da América Latina

Dois estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus São Mateus, conquistaram o terceiro lugar na Mostratec 2026, considerada a maior feira de ciências e tecnologia da América Latina. A premiação aconteceu na sexta-feira (30), em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

Laila Sabino de Souza e Anthony Carlos receberam o reconhecimento na categoria Educação e Humanidades com um projeto que utiliza o documentário como ferramenta para ensinar História e valorizar o patrimônio cultural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

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Além do prêmio, os estudantes conquistaram uma credencial para participar da Infomatrix-Brasil, prevista para 2027, em Florianópolis, Santa Catarina.

Documentário resgata a história do Porto de São Mateus

O projeto, intitulado A linguagem do documentário como instrumento didático: uma análise da narrativa histórica do Porto de São Mateus, foi desenvolvido sob orientação do professor de História Fabio Paiva Reis.

Como parte da pesquisa, os estudantes produziram o documentário Ecos do Passado: Uma História do Porto de São Mateus, com aproximadamente 35 minutos de duração.

A produção reúne pesquisas bibliográficas, documentos históricos e relatos de memória oral para apresentar aspectos da história do porto e sua importância para o município.

Para Anthony Carlos, participar da Mostratec representou uma oportunidade de divulgar a história capixaba.

“A experiência de poder subir no palco da Mostratec, uma das maiores feiras do Brasil, é muito incrível. Poder apresentar um pouco da história do Espírito Santo, de São Mateus e do Ifes é muito importante para a gente”, afirmou.

Feira reuniu quase 800 projetos de 13 países

A 41ª edição da Mostratec aconteceu entre os dias 26 e 30 de outubro e reuniu aproximadamente 790 projetos científicos de 13 países.

O evento também contou com representantes de 21 estados brasileiros e do Distrito Federal.

O Espírito Santo participou com cinco projetos selecionados pela Feira de Ciências e Inovação Capixaba (Fecinc) 2025, envolvendo dez estudantes.

A participação recebeu apoio do Programa Institucional de Popularização da Ciência do Ifes (PROPOP-Ciência). Quatro dos cinco projetos também contaram com apoio financeiro do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT-ES).

Premiação abre caminho para nova competição

Com o terceiro lugar, Laila e Anthony garantiram a oportunidade de apresentar o trabalho na Infomatrix-Brasil, em 2027.

O professor orientador Fabio Paiva Reis destacou a importância das feiras científicas na formação dos estudantes e no desenvolvimento de habilidades que ultrapassam a sala de aula.

A conquista também amplia a visibilidade dos projetos desenvolvidos no Ifes e destaca o uso de produções audiovisuais como ferramenta de ensino e preservação da memória regional.

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