Feira de Empregabilidade abre espaço para novas oportunidades de trabalho em Cachoeiro

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit), promove a Feira de Empregabilidade, em parceria com a Faculdade Anhanguera, no dia 18, a partir das 9h.

Na oportunidade, nove empresas estarão presentes, ofertando diversas vagas em diferentes áreas de atuação, inclusive Os participantes terão a chance de conhecer as empresas, as vagas e, ainda, realizar entrevistas. inclusive estágios em geral (ensinos médio e superior), Jovem Aprendiz e cadastro em banco de talentos.

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Há vagas para: açougueiro, assistente de atendimento, atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de sala, auxiliar de serviços, auxiliar industrial, auxiliar de açougueiro, eletricista, enfermeiro, lubrificador, mecânico industrial, operador de atacado, operador de caixa, professor auxiliar, repositor de mercadorias, técnico de enfermagem e vendedor.

De acordo com a secretária municipal da Semcit, Ednalva Marin, promover e apoiar evento de capacitação e oferta de vagas de trabalho, é a maneira mais ágil e eficiente de aproximar quem busca em colocação no mercado de trabalho das empresas que precisam contratar.

“Nosso grande objetivo é ser a ponte entre os cocontratantes e os candidatos e as feiras de empregabilidade, como esta, nos ajudam a gerar empregos, alavancando, assim, o desenvolvimento econômico de nosso município”, destaca.

Neste evento estarão presentes as empresas: Sine, Uniaves, CIEE, Maple Bear, Unimed, Buzato – material de Construção, Super Estágios, Menthor e Grupo Carone.

Serviço

Feira de Empregabilidade Faculdade Anhanguera

Data: 18 de novembro de 2026 (Quarta-feira)

Hora: 9h às 16 h

Local: Av. Jones dos Santos Neves, 256

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