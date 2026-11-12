Feira Emprega Transporte reúne oportunidades para profissionais do setor em Cachoeiro de Itapemirim

O Consórcio NovoTrans convida motoristas e profissionais do setor de transporte da região para participarem da Feira Emprega Transporte SEST SENAT, que será realizada na próxima terça-feira, 17 de novembro, em Cachoeiro de Itapemirim.

Promovida pelo SEST SENAT, em parceria com o CNT e o ITL, a iniciativa tem como objetivo conectar profissionais que estão em busca de novas oportunidades ao mercado de trabalho, além de aproximar empresas e trabalhadores do setor de transporte.

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O evento será realizado das 8h às 17h, na Linha Vermelha (antiga Estação), em Cachoeiro de Itapemirim, e contará com uma programação voltada à empregabilidade.

Durante a feira, os participantes poderão entregar currículos, participar de entrevistas no local, conectar-se com empresas, conhecer oportunidades em diferentes setores e obter informações sobre capacitação e desenvolvimento profissional.

A iniciativa é uma oportunidade especialmente para motoristas e demais profissionais do transporte que desejam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, ampliar sua rede de contatos e conhecer novas possibilidades de carreira.

Serviço

Feira Emprega Transporte SEST SENAT

Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: das 8h às 17h

Local: Linha Vermelha (antiga Estação) – Cachoeiro de Itapemirim/ES

Público: motoristas e profissionais do setor de transporte, além de pessoas em busca de oportunidades de emprego.

Realização: CNT, SEST SENAT e ITL

Apoio: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Participação/convite: Consórcio NovoTrans

A Feira Emprega Transporte SEST SENAT reforça a importância da qualificação e da conexão entre profissionais e empresas, contribuindo para a geração de oportunidades e o fortalecimento do setor de transporte na região.

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