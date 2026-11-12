Feira Emprega Transporte reúne oportunidades para profissionais do setor em Cachoeiro de Itapemirim
Evento será realizado no dia 17 de novembro, na Linha Vermelha, e contará com oportunidades de emprego, entrevistas e conexão com empresas do setor de transporte
O Consórcio NovoTrans convida motoristas e profissionais do setor de transporte da região para participarem da Feira Emprega Transporte SEST SENAT, que será realizada na próxima terça-feira, 17 de novembro, em Cachoeiro de Itapemirim.
Promovida pelo SEST SENAT, em parceria com o CNT e o ITL, a iniciativa tem como objetivo conectar profissionais que estão em busca de novas oportunidades ao mercado de trabalho, além de aproximar empresas e trabalhadores do setor de transporte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O evento será realizado das 8h às 17h, na Linha Vermelha (antiga Estação), em Cachoeiro de Itapemirim, e contará com uma programação voltada à empregabilidade.
Durante a feira, os participantes poderão entregar currículos, participar de entrevistas no local, conectar-se com empresas, conhecer oportunidades em diferentes setores e obter informações sobre capacitação e desenvolvimento profissional.
A iniciativa é uma oportunidade especialmente para motoristas e demais profissionais do transporte que desejam ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho, ampliar sua rede de contatos e conhecer novas possibilidades de carreira.
Serviço
Feira Emprega Transporte SEST SENAT
- Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: das 8h às 17h
- Local: Linha Vermelha (antiga Estação) – Cachoeiro de Itapemirim/ES
- Público: motoristas e profissionais do setor de transporte, além de pessoas em busca de oportunidades de emprego.
Realização: CNT, SEST SENAT e ITL
Apoio: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Participação/convite: Consórcio NovoTrans
A Feira Emprega Transporte SEST SENAT reforça a importância da qualificação e da conexão entre profissionais e empresas, contribuindo para a geração de oportunidades e o fortalecimento do setor de transporte na região.
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