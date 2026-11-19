Quem pretende viajar durante o feriado prolongado da Consciência Negra deve ficar atento às mudanças nas rodovias federais do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou uma operação especial, com reforço na fiscalização e restrições temporárias para determinados veículos de carga. As ações começam nesta quinta-feira (19) e seguem até domingo (22).

A Operação Dia da Consciência Negra 2026 tem como objetivo aumentar a segurança nas estradas durante o período de maior movimentação. Segundo a PRF, a expectativa é de crescimento no fluxo de veículos, principalmente na tarde e na noite de quinta-feira, além do domingo, quando muitos motoristas devem retornar de viagem.

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Fiscalização será reforçada nas rodovias do ES

Durante o feriado, os agentes intensificarão as abordagens para combater infrações que aumentam o risco de acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e direção sob efeito de álcool.

As equipes também vão fiscalizar o uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros, o transporte adequado de crianças e a utilização de telefone celular ao volante.

A fiscalização será concentrada especialmente em trechos e horários com maior histórico de acidentes graves.

No último feriado prolongado de Finados, realizado entre 30 de outubro e 2 de novembro, a PRF registrou 581 infrações de trânsito nas rodovias federais capixabas.

Entre as principais irregularidades identificadas estavam a falta do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e circulação de veículos sem licenciamento.

Veja os horários de restrição nas rodovias

Além do reforço na fiscalização, a PRF estabeleceu restrições temporárias para a circulação de veículos de carga que ultrapassem determinados limites de peso ou dimensões nas rodovias federais de pista simples.

A medida vale para veículos ou combinações de veículos, com ou sem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), que excedam qualquer um dos seguintes limites:

Largura: 2,6 metros;

2,6 metros; Altura: 4,4 metros;

4,4 metros; Comprimento: 19,8 metros;

19,8 metros; Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 58,5 toneladas.

Dias e horários das restrições

Quinta-feira (19) 16h às 22h Sexta-feira (20) 6h às 12h Domingo (22) 16h às 22h

PRF orienta motoristas para evitar acidentes

A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência, respeitem os limites de velocidade e realizem ultrapassagens apenas em locais permitidos.

A corporação também destaca a importância de manter a atenção às condições das rodovias e adotar comportamentos responsáveis para reduzir o risco de acidentes durante o feriado prolongado.