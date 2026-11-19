Feriadão terá fiscalização reforçada e restrições nas rodovias do ES
PRF reforça fiscalização nas rodovias do ES durante o feriado da Consciência Negra. Confira os horários de restrição para veículos de carga.
Quem pretende viajar durante o feriado prolongado da Consciência Negra deve ficar atento às mudanças nas rodovias federais do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou uma operação especial, com reforço na fiscalização e restrições temporárias para determinados veículos de carga. As ações começam nesta quinta-feira (19) e seguem até domingo (22).
A Operação Dia da Consciência Negra 2026 tem como objetivo aumentar a segurança nas estradas durante o período de maior movimentação. Segundo a PRF, a expectativa é de crescimento no fluxo de veículos, principalmente na tarde e na noite de quinta-feira, além do domingo, quando muitos motoristas devem retornar de viagem.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Fiscalização será reforçada nas rodovias do ES
Durante o feriado, os agentes intensificarão as abordagens para combater infrações que aumentam o risco de acidentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e direção sob efeito de álcool.
As equipes também vão fiscalizar o uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros, o transporte adequado de crianças e a utilização de telefone celular ao volante.
A fiscalização será concentrada especialmente em trechos e horários com maior histórico de acidentes graves.
No último feriado prolongado de Finados, realizado entre 30 de outubro e 2 de novembro, a PRF registrou 581 infrações de trânsito nas rodovias federais capixabas.
Entre as principais irregularidades identificadas estavam a falta do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas e circulação de veículos sem licenciamento.
Veja os horários de restrição nas rodovias
Além do reforço na fiscalização, a PRF estabeleceu restrições temporárias para a circulação de veículos de carga que ultrapassem determinados limites de peso ou dimensões nas rodovias federais de pista simples.
A medida vale para veículos ou combinações de veículos, com ou sem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE), que excedam qualquer um dos seguintes limites:
- Largura: 2,6 metros;
- Altura: 4,4 metros;
- Comprimento: 19,8 metros;
- Peso Bruto Total Combinado (PBTC): 58,5 toneladas.
Dias e horários das restrições
|Quinta-feira (19)
|16h às 22h
|Sexta-feira (20)
|6h às 12h
|Domingo (22)
|16h às 22h
PRF orienta motoristas para evitar acidentes
A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os condutores planejem os deslocamentos com antecedência, respeitem os limites de velocidade e realizem ultrapassagens apenas em locais permitidos.
A corporação também destaca a importância de manter a atenção às condições das rodovias e adotar comportamentos responsáveis para reduzir o risco de acidentes durante o feriado prolongado.
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