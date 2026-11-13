Festa da Lagosta começa nesta sexta (13) em Marataízes; veja a programação
O evento acontece na praça principal do Pontal, no litoral Sul do Espírito Santo, e segue até domingo (15).
A Festa da Lagosta de Marataízes começa nesta sexta-feira (13) e promete movimentar o município com três dias de shows, gastronomia e atividades culturais. O evento acontece na praça principal do Pontal, no litoral Sul do Espírito Santo, e segue até domingo (15).
A programação começa às 18h30 desta sexta, com uma homenagem aos pescadores. Às 20h, a banda Primeiro Passo sobe ao palco para abrir as apresentações musicais da festa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, organiza o evento para valorizar a tradição pesqueira da cidade. Além disso, a iniciativa busca destacar a importância da pesca para a economia e a identidade cultural do município.
Mais atrações
No sábado (14), o público poderá acompanhar o concurso de abertura de tarrafa, às 17h. A atividade reunirá 20 participantes e destacará uma prática tradicional da pesca.
A programação musical de sábado começa às 19h30, com Moisés Costa. Em seguida, a Banda Uau se apresenta às 21h, enquanto o Grupo Camisa Suada encerra a noite com show às 22h30.
No domingo (15), a festa terá um concurso culinário a partir das 14h. A competição contará com 15 participantes e premiará os três primeiros colocados. Às 15h, Gabriel Na Faixa comanda a Tardezinha da Lagosta.
O último dia também terá apresentações de Fabrício Venturiny, às 16h, e Odair de Paula, às 17h30, responsável por encerrar a programação musical.
Além das atrações culturais, moradores e turistas poderão experimentar pratos à base de frutos do mar. A festa também pretende fortalecer o turismo e movimentar o comércio local. O Pontal e o Porto da Barra integram um dos principais polos pesqueiros do Espírito Santo.
Confira a programação completa
Sexta-feira (13 de novembro)
– 18h30: Homenagem aos pescadores
– 20h: Show com a banda Primeiro Passo
Sábado (14 de novembro)
– 17h: Concurso de abertura de tarrafa, com 20 participantes
– 19h30: Show com Moisés Costa
– 21h: Show com a Banda Uau
– 22h30: Show com o Grupo Camisa Suada
Domingo (15 de novembro)
– 14h: Concurso culinário, com 15 participantes e premiação para os três primeiros colocados
– 15h: Tardezinha da Lagosta, com Gabriel Na Faixa
– 16h: Show com Fabrício Venturiny
– 17h30: Encerramento com Odair de Paula
A Festa da Lagosta conta com a participação da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes) e do Instituto Capixaba de Sustentabilidade Sócio Cultural (ICS), além do apoio da associação comunitária Marispesca.
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