Festa da Lagosta começa nesta sexta (13) em Marataízes; veja a programação

A Festa da Lagosta de Marataízes começa nesta sexta-feira (13) e promete movimentar o município com três dias de shows, gastronomia e atividades culturais. O evento acontece na praça principal do Pontal, no litoral Sul do Espírito Santo, e segue até domingo (15).

A programação começa às 18h30 desta sexta, com uma homenagem aos pescadores. Às 20h, a banda Primeiro Passo sobe ao palco para abrir as apresentações musicais da festa.

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A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, organiza o evento para valorizar a tradição pesqueira da cidade. Além disso, a iniciativa busca destacar a importância da pesca para a economia e a identidade cultural do município.

Mais atrações

No sábado (14), o público poderá acompanhar o concurso de abertura de tarrafa, às 17h. A atividade reunirá 20 participantes e destacará uma prática tradicional da pesca.

A programação musical de sábado começa às 19h30, com Moisés Costa. Em seguida, a Banda Uau se apresenta às 21h, enquanto o Grupo Camisa Suada encerra a noite com show às 22h30.

No domingo (15), a festa terá um concurso culinário a partir das 14h. A competição contará com 15 participantes e premiará os três primeiros colocados. Às 15h, Gabriel Na Faixa comanda a Tardezinha da Lagosta.

O último dia também terá apresentações de Fabrício Venturiny, às 16h, e Odair de Paula, às 17h30, responsável por encerrar a programação musical.

Além das atrações culturais, moradores e turistas poderão experimentar pratos à base de frutos do mar. A festa também pretende fortalecer o turismo e movimentar o comércio local. O Pontal e o Porto da Barra integram um dos principais polos pesqueiros do Espírito Santo.

Confira a programação completa

Sexta-feira (13 de novembro)

– 18h30: Homenagem aos pescadores

– 20h: Show com a banda Primeiro Passo

Sábado (14 de novembro)

– 17h: Concurso de abertura de tarrafa, com 20 participantes

– 19h30: Show com Moisés Costa

– 21h: Show com a Banda Uau

– 22h30: Show com o Grupo Camisa Suada

Domingo (15 de novembro)

– 14h: Concurso culinário, com 15 participantes e premiação para os três primeiros colocados

– 15h: Tardezinha da Lagosta, com Gabriel Na Faixa

– 16h: Show com Fabrício Venturiny

– 17h30: Encerramento com Odair de Paula

A Festa da Lagosta conta com a participação da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes) e do Instituto Capixaba de Sustentabilidade Sócio Cultural (ICS), além do apoio da associação comunitária Marispesca.

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