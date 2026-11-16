Fiscalização flagra 47 condutores dirigindo sob efeito de álcool no ES

A Operação Trânsito Seguro realizada no último domingo (15), em Aracruz, retirou das ruas 47 motoristas que dirigiam sob efeito de álcool e 18 pessoas dirigindo sem possuir habilitação, comportamentos que colocam em risco a segurança nas vias. A blitz contou com a participação de agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran).

As equipes abordaram 324 veículos e realizaram 287 testes com etilômetro passivo, sendo que 47 condutores se recusaram a realizar o teste do etilômetro, mesmo após abordagem das equipes de fiscalização.

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A recusa ao teste do etilômetro é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e gera as mesmas penalidades administrativas aplicadas aos condutores flagrados dirigindo sob influência de álcool, com multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

Também foram flagradas 18 pessoas dirigindo veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), infração gravíssima, com multa no valor de R$ 880,41 e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, conforme artigo 162, I, do CTB. Por permitirem a condução do veículo a pessoa inabilitada, 13 proprietários de veículos também foram autuados com as mesmas penalidades.

No total, a fiscalização registrou 344 autos de infração. As principais irregularidades constatadas foram: conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (91); dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés (59); recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro (47); conduzir motocicleta, utilizando capacete sem viseira ou óculos de proteção (38); dirigir veículo sem possuir CNH, PPD ou ACC (18); permitir que pessoa sem CNH, PPD ou ACC conduza o veículo (13), entre outras.