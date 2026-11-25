A Prefeitura de Alfredo Chaves decretou situação de emergência nas áreas atingidas pelas fortes chuvas que caíram na região de São Bento de Urânia, na tarde do último domingo (22). A medida foi oficializada por meio do Decreto Municipal nº 2476-N, de 24 de novembro de 2026, e abrange as localidades de São Bento de Urânia (sede), Córrego Redentor e São Francisco de Urânia.

O temporal provocou alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de barreiras e obstrução de estradas vicinais. Residências foram atingidas pela água e pela terra, algumas com soterramento parcial, além de danos a móveis, veículos e prejuízos à produção agrícola. Segundo estimativa preliminar da Defesa Civil Municipal, 1.176 pessoas foram afetadas.

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De acordo com os levantamentos da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), os danos comprometeram a circulação dos moradores, o transporte escolar, o acesso aos serviços de saúde e o escoamento da produção rural. Alguns trechos ainda apresentam restrições de tráfego.

Desde a noite de domingo, equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Obras e Agricultura atuam na desobstrução das estradas, limpeza das vias públicas e atendimento às ocorrências. Uma força-tarefa também foi mobilizada para retirar a lama e os resíduos deixados pela enxurrada na sede do distrito, com o apoio de caminhão-pipa.

O prefeito Hugo Luiz esteve na região acompanhando os estragos, visitando propriedades, conversando com moradores e verificando as necessidades das famílias atingidas. A administração municipal também iniciou o levantamento dos danos para dimensionar os prejuízos e definir as medidas necessárias à recuperação das áreas afetadas.

“Neste primeiro momento, a prioridade é garantir o acesso às comunidades, liberar as vias comprometidas e oferecer suporte às famílias que tiveram suas residências atingidas. As equipes municipais seguem mobilizadas no atendimento às ocorrências e no levantamento dos danos para definir as próximas medidas”, destacou o prefeito, lamentando os prejuízos causados pelo temporal.

Ações de emergência

Com a publicação do decreto, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais, sob a coordenação da COMPDEC, para executar ações de resposta ao desastre, reabilitação das áreas atingidas e reconstrução.

O documento também autoriza a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos para reforçar a assistência à população afetada. Além disso, prevê a possibilidade de solicitação de apoio complementar dos governos estadual e federal, uma vez que a dimensão das ocorrências supera a capacidade de resposta dos recursos municipais disponíveis.

O desastre foi classificado como de nível II (média intensidade), conforme os critérios da legislação federal, e enquadrado como Tempestade Local/Convectiva – Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4).

A recuperação das estradas rurais está entre as prioridades do município nos próximos dias. O trabalho é fundamental para restabelecer o deslocamento dos moradores, garantir o transporte escolar, facilitar o acesso aos serviços públicos e permitir o escoamento da produção agrícola, atividade essencial para a economia da região.

A situação de emergência terá vigência de 180 dias, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 2476-N.

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