O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) defende a criação de um cadastro nacional de bicicletas elétricas para facilitar a identificação dos proprietários, prevenir furtos e contribuir para a recuperação dos veículos.

Segundo o parlamentar, a proposta busca solucionar um problema provocado pela ausência de um sistema nacional de registro.

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“Hoje as bicicletas elétricas no Brasil todo não tem nenhum tipo de registro. O CONTRAN, através das suas resoluções, fez com que não tivesse nenhum tipo de registro e essa mobilidade que hoje o Brasil todo está utilizando. Grandes cidades hoje têm ciclovias, muitas bicicletas, mas nenhum tipo de identificação.

O deputado também aponta dificuldades na identificação dos proprietários em situações de acidentes e furtos. De acordo com ele, a semelhança entre os modelos pode dificultar o reconhecimento das bicicletas recuperadas pelas forças policiais.

“Então quando ocorre um acidente, por exemplo, a gente não sabe quem é o dono daquela bicicleta. Ou quando a bicicleta é furtada e muitas bicicletas são muito parecidas, são idênticas, e quando a polícia recupera, quem é o dono dessa bicicleta?

Gilson Daniel ressalta que a proposta não prevê a criação de taxas ou cobranças para os proprietários. A intenção, segundo ele, é organizar as informações em uma base nacional que permita identificar individualmente cada bicicleta elétrica.

“Então o projeto veio para isso, para identificar, não é para criar nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de nova forma de cobrar do contribuinte, e sim de organizar essas bicicletas através de um registro nacional e nesse registro nacional identificar, não só no período de acidente, como também no período de um furto, de uma necessidade de identificar quem é o dono daquela bicicleta e de forma individual a gente vai conseguir identificar”, explica.

O parlamentar ainda relaciona a proposta ao crescimento da mobilidade urbana e à necessidade de organizar o uso desses veículos, especialmente nos municípios que já contam com grande circulação de bicicletas elétricas.