Governador eleito participa do Encontro de Líderes 2026 e destaca importância da união para o futuro

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), participa, nesta sexta-feira (13), do Encontro de Líderes 2026, promovido pela Comunitas, com apoio do Grupo Iguatemi. Com o tema “O futuro do Brasil se constrói junto”, o evento promove o diálogo entre lideranças públicas e privadas sobre os desafios do país, a modernização da gestão pública e a construção de soluções para o desenvolvimento nacional.

O encontro é realizado em um momento de renovação dos governos estaduais, após as eleições de outubro, que definiram os governadores eleitos e reeleitos para o próximo mandato. A iniciativa representa uma oportunidade de aproximação entre lideranças de diferentes estados, troca de experiências e construção de agendas comuns voltadas à eficiência administrativa, à inovação e ao desenvolvimento econômico e social.

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Para Pazolini, a cooperação entre os estados e a iniciativa privada é fundamental para ampliar investimentos, aprimorar os serviços públicos e garantir resultados efetivos para a população.

“O Brasil precisa de união, diálogo e compromisso com resultados. Os estados têm desafios diferentes, mas também muitas oportunidades de aprender uns com os outros e construir soluções conjuntas. Queremos um Espírito Santo cada vez mais desenvolvido, inovador e preparado para gerar oportunidades, atrair investimentos e melhorar a vida das pessoas”, destacou Pazolini.

Promovido anualmente desde 2008, o Encontro de Líderes é uma das principais iniciativas da Comunitas, organização dedicada ao fortalecimento da gestão pública por meio da colaboração entre governos, empresas e sociedade civil.