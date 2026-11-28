Um reencontro com as próprias raízes profissionais, marcado por afeto, reconhecimento e memórias de uma trajetória dedicada à segurança pública.

Assim foi a participação do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), no almoço de confraternização dos policiais civis aposentados, promovido nesta sexta-feira (27) pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Sindipol-ES).

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Delegado de Polícia Civil, Pazolini foi homenageado pela diretoria da entidade com uma placa comemorativa por sua eleição ao Governo do Estado.

Na homenagem, o sindicato destacou a expressiva votação conquistada nas urnas, de 1.151.818 votos (52,17%), e manifestou o desejo de uma gestão pautada pelo diálogo, pelo equilíbrio, pelo fortalecimento das instituições e pela valorização dos policiais civis.

Entre abraços, boa prosa e reencontros com colegas de profissão, Pazolini ressaltou o significado especial da homenagem, recebida de profissionais com os quais compartilha a vocação pelo serviço público e o compromisso com a segurança da sociedade capixaba.

“Receber essa homenagem dos colegas da Polícia Civil tem um significado muito especial para mim. Aqui estão pessoas que dedicaram décadas de suas vidas à segurança pública, que enfrentaram desafios e que ajudaram a construir a instituição da qual tenho orgulho de fazer parte. A experiência, a memória e o legado desses profissionais merecem ser permanentemente reconhecidos e valorizados. Tenho um profundo respeito por essa história, que também faz parte da minha caminhada”, afirmou Pazolini.

O governador eleito também reafirmou seu compromisso com o fortalecimento das forças de segurança, a valorização dos profissionais da ativa e dos aposentados e a construção de uma gestão que reconheça o patrimônio humano e institucional da segurança pública capixaba.

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