Encontro realizado nesta quinta-feira (19), contou com a presença do presidente da Convenção, pastor Geziel Nascimento, e reforçou o reconhecimento ao trabalho social desenvolvido pelas igrejas no Espírito Santo

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), reuniu-se, nesta quinta-feira (19), com a Mesa Diretora da Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Espírito Santo e Outros (CADEESO), presidida pelo pastor Geziel Nascimento. O encontro, seguido de um almoço de confraternização, foi marcado pelo diálogo, pela valorização do trabalho desenvolvido pelas igrejas e pelo reconhecimento da importância das instituições religiosas na construção de uma sociedade mais justa, solidária e acolhedora.

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Durante a reunião, Pazolini destacou o papel das comunidades de fé na promoção de valores como respeito, solidariedade, responsabilidade social e fortalecimento dos vínculos familiares. O governador eleito também ressaltou a contribuição das igrejas na assistência às famílias em situação de vulnerabilidade e no desenvolvimento de iniciativas que promovem dignidade e oportunidades.

“A fé tem um papel fundamental na vida de milhares de famílias capixabas. As igrejas realizam um trabalho extraordinário de acolhimento, orientação e solidariedade, muitas vezes chegando aonde o poder público encontra maiores dificuldades. Reconhecer essa contribuição e manter um diálogo permanente com essas instituições é também uma forma de trabalhar por um Espírito Santo mais humano, fraterno e comprometido com as pessoas”, destacou Pazolini.

Presidente da CADEESO, o pastor Geziel Nascimento foi eleito em março deste ano para conduzir a instituição no quadriênio 2026-2030. À frente da Convenção, que reúne lideranças e ministros das Assembleias de Deus, o pastor tem entre suas responsabilidades a condução das atividades institucionais e o fortalecimento da unidade entre os ministérios vinculados à organização.

A presença da Mesa Diretora no encontro reforçou a importância do diálogo institucional com a liderança evangélica e abriu espaço para a troca de ideias sobre temas relacionados à família, à assistência social, à valorização da vida e ao desenvolvimento das comunidades.

Pazolini ressaltou ainda que a futura gestão estadual terá como uma de suas diretrizes a aproximação com diferentes segmentos da sociedade civil, reconhecendo a contribuição das organizações que atuam diretamente nas comunidades e conhecem de perto as necessidades da população.

“Governar é, acima de tudo, ouvir, compreender as necessidades das pessoas e construir caminhos que transformem realidades. Queremos um governo próximo das famílias, aberto ao diálogo e comprometido com o desenvolvimento do Espírito Santo, sem deixar ninguém para trás”, afirmou.