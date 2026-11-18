O governador do Espírito Santo sancionou, nesta quarta-feira (18), a lei que reestrutura o Ministério Público do Estado (MPES). A proposta, aprovada pela Assembleia Legislativa, prevê a criação de 561 cargos em comissão, nove cargos de procurador de Justiça, cinco cargos efetivos e 40 funções gratificadas.

Do total de cargos em comissão, 352 serão destinados ao assessoramento direto de promotores de Justiça. As demais vagas contemplam atividades de apoio jurídico, técnico e administrativo. A legislação também estabelece mudanças relacionadas ao desenvolvimento funcional e à valorização dos servidores.

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A criação dos cargos não significa que todas as vagas serão preenchidas imediatamente. Segundo as regras apresentadas, as nomeações ocorrerão de forma gradual, conforme as necessidades da instituição e a disponibilidade orçamentária.

Reestruturação terá impacto financeiro em 2027

As medidas com efeitos financeiros previstos para 2027 têm impacto estimado em R$ 9,8 milhões. O cálculo não inclui eventuais nomeações futuras para os cargos criados pela nova legislação.

A implementação deverá respeitar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A perspectiva é ampliar gradualmente as equipes de assessoramento, com a meta de disponibilizar dois assessores por promotor e procurador de Justiça.

O concurso público para servidores do MPES, que está em andamento, continuará normalmente.

Ministério Público recebeu quase 890 mil processos em 2025

A reestruturação ocorre em meio ao aumento das demandas recebidas pelo Ministério Público. De acordo com o Relatório de Gestão de 2025, foram registrados 889.318 processos judiciais no primeiro grau de jurisdição e instaurados 104.912 procedimentos extrajudiciais.

Na comparação com 2022, o número de processos judiciais cresceu aproximadamente 25%. Já os procedimentos extrajudiciais tiveram aumento superior a 33%.

Entre as atividades desenvolvidas pelo MPES estão investigações sobre organizações criminosas, combate à corrupção, fiscalização de serviços públicos e acompanhamento de casos relacionados à saúde, educação e violência doméstica.

Em 2025, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) participou de 43 operações, entre ações próprias e realizadas em conjunto com outras instituições.

No mesmo período, o projeto MP com Elas alcançou 3.474 mulheres em 19 municípios capixabas, com atividades de orientação sobre violência doméstica, medidas protetivas e direitos previstos na Lei Maria da Penha.

A nova legislação também prevê o fortalecimento de estruturas especializadas na defesa do consumidor e amplia o número de procuradores de Justiça, que atuam no segundo grau de jurisdição.