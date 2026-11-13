Governo do Estado garante mais de 17 quilômetros de ciclovias em cinco municípios capixabas

O Governo do Espírito Santo já garantiu a implantação de mais de 17 quilômetros de ciclovias em cinco municípios capixabas, por meio de repasses de recursos do Fundo Cidades às prefeituras. Os investimentos fortalecem a mobilidade urbana, ampliam as alternativas de deslocamento e oferecem mais segurança para ciclistas e demais usuários das vias públicas.



As intervenções contemplam os municípios de Cariacica, Ponto Belo, São Mateus, Vila Velha e Serra. Em Ponto Belo, entre as obras está a implantação da Ciclovia Rota Dourada. Já na Serra, os investimentos incluem trechos do Plano Cicloviário Municipal que conectam Serra Dourada II ao Terminal de Jacaraípe, além da revitalização de ciclovias em Morada de Laranjeiras e na Avenida Norte-Sul.



Em Cariacica, os investimentos incluem intervenções na nova orla do município e no Viaduto Dona Rosa. Em São Mateus, a ciclovia integra a revitalização da pavimentação da Rua Antônio Costa Leal, conhecida como Ladeira da Rua 40. Em Vila Velha, a implantação de 800 metros de ciclovia faz parte das obras de macrodrenagem do Canal do Congo, nos bairros Barramares e Terra Vermelha.



Além de estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, a ampliação da infraestrutura cicloviária contribui para reduzir conflitos entre veículos e ciclistas, melhorar a organização do trânsito e promover deslocamentos mais seguros. As intervenções também favorecem a qualidade de vida, ao incentivar hábitos saudáveis e oferecer alternativas de transporte à população.



O Fundo Cidades

Gerido pela Secretaria do Governo (SEG), o Fundo Cidades é um dos principais instrumentos de parceria entre o Governo do Espírito Santo e as administrações municipais, segundo explica o secretário de Estado do Governo, Pedro Caçador.

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Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado repassa recursos às prefeituras para apoiar investimentos em áreas sociais e de infraestrutura urbana e rural, contribuindo para o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida da população.