A Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas na manhã deste domingo (29). A ocorrência aconteceu por volta das 9h25, na Rua José Amaral, no bairro Teixeira Leite.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes realizavam patrulhamento preventivo em uma área com registros anteriores de tráfico de entorpecentes quando avistaram três indivíduos na calçada.

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Ao perceberem a presença das viaturas, um deles se afastou rapidamente de bicicleta, enquanto os demais mudaram bruscamente a direção em que caminhavam. Os guardas também sentiram um forte odor característico de maconha e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, os agentes encontraram com um dos homens cinco pinos de substância semelhante à cocaína, duas buchas de material análogo à maconha e R$ 34 em dinheiro.

Em um barranco próximo ao local da abordagem, a equipe encontrou outros nove pinos de substância semelhante à cocaína e um papelote de material análogo ao haxixe.

Os guardas não encontraram materiais ilícitos com os outros dois abordados. Ambos se declararam usuários de entorpecentes e receberam autorização para deixar o local.

A Guarda Municipal deu voz de prisão em flagrante ao suspeito e o encaminhou, juntamente com os materiais apreendidos, à 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Cachoeiro, para as providências legais.

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