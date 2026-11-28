Na próxima quarta-feira (2), a Vix Cia de Dança apresenta o espetáculo “C[Elas]”, às 15 horas, na Casa da Rosa, em Feu Rosa, na Serra. O espetáculo gratuito aborda histórias de mulheres afetadas pela violência, transformando suas experiências em uma narrativa cênica profunda e emocionante.

As coreografias exploram desde a prisão psicológica até a conquista da libertação e do empoderamento feminino, passando por diferentes fases de um relacionamento abusivo.

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O projeto foi contemplado no Edital nº 10/2025 – Artes Cênicas da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) – Governo Federal.

A escolha do tema reflete a realidade do Espírito Santo, um dos estados com as maiores taxas de violência contra as mulheres no Brasil, conforme apontado pelo Mapa da Violência.

Para enriquecer a imersão, figurino e cenário dialogam, enquanto a trilha sonora — composta por músicas contemporâneas e instrumentais selecionadas cuidadosamente — amplifica a carga emocional das cenas.

Ficha Técnica:

Direção : Mauricios Maximus, Poti Ara Bolzan e Luciano Coelho Coreografia: Mauricios Maximus

: Mauricios Maximus, Poti Ara Bolzan e Luciano Coelho Coreografia: Mauricios Maximus Figurino : Angela

: Angela Cenografia : Mauricios Maximus Operador de som: Luciano Coelho Duração: 45 minutos

: Mauricios Maximus Operador de som: Luciano Coelho Duração: 45 minutos Elenco: Laisa Bittencourt, Maria Eduarda Lorenço, Julia Passos, Sofia Schneider e Pedro Meirelles

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