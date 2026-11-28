Histórias de mulheres vítimas de violência ganham vida em espetáculo gratuito
O espetáculo gratuito aborda histórias de mulheres afetadas pela violência.
Na próxima quarta-feira (2), a Vix Cia de Dança apresenta o espetáculo “C[Elas]”, às 15 horas, na Casa da Rosa, em Feu Rosa, na Serra. O espetáculo gratuito aborda histórias de mulheres afetadas pela violência, transformando suas experiências em uma narrativa cênica profunda e emocionante.
As coreografias exploram desde a prisão psicológica até a conquista da libertação e do empoderamento feminino, passando por diferentes fases de um relacionamento abusivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O projeto foi contemplado no Edital nº 10/2025 – Artes Cênicas da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) e da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) – Governo Federal.
A escolha do tema reflete a realidade do Espírito Santo, um dos estados com as maiores taxas de violência contra as mulheres no Brasil, conforme apontado pelo Mapa da Violência.
Para enriquecer a imersão, figurino e cenário dialogam, enquanto a trilha sonora — composta por músicas contemporâneas e instrumentais selecionadas cuidadosamente — amplifica a carga emocional das cenas.
Ficha Técnica:
- Direção: Mauricios Maximus, Poti Ara Bolzan e Luciano Coelho Coreografia: Mauricios Maximus
- Figurino: Angela
- Cenografia: Mauricios Maximus Operador de som: Luciano Coelho Duração: 45 minutos
- Elenco: Laisa Bittencourt, Maria Eduarda Lorenço, Julia Passos, Sofia Schneider e Pedro Meirelles
Leia também: Cachoeiro terá concerto gratuito na abertura da Vila de Natal
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726