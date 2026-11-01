Homem abandona carro em movimento e pula de viaduto durante fuga da PRF no ES
PRF recuperou dois veículos com registros de roubo e furto na Serra. Em uma das ocorrências, motorista fugiu e saltou de um viaduto.
Dois veículos com registros de roubo e furto foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante ações de fiscalização realizadas na sexta-feira (30), em Serra, na Grande Vitória. Em uma das ocorrências, um homem tentou escapar de uma abordagem em alta velocidade e chegou a saltar de um viaduto de aproximadamente três metros de altura para fugir dos policiais.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 13h50, durante patrulhamento tático. Os policiais abordaram um Citroën C3 Feel 1.0 após perceberem que a cor do automóvel era diferente daquela vinculada à placa utilizada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na fiscalização, foram identificados sinais de adulteração no número do chassi, com indícios de remoção e posterior regravação. Após análise dos elementos restantes, a PRF constatou que o veículo original tinha registro de roubo no dia 12 de abril de 2026, no Rio de Janeiro (RJ).
O motorista afirmou ter adquirido o carro cerca de três meses antes, por meio de uma permuta que teria envolvido outro automóvel e o pagamento de R$ 500. No entanto, ele não apresentou documentos que comprovassem a negociação.
Fuga terminou com salto de viaduto
A segunda ocorrência foi registrada por volta das 19h, quando policiais do Grupo de Patrulhamento Tático visualizaram um Chevrolet Prisma preto. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade.
Durante o acompanhamento, nas proximidades do Hospital Dório Silva, o condutor perdeu o controle do veículo ao entrar no pátio de um posto de combustíveis. Em seguida, saiu do carro ainda em movimento e saltou de um viaduto de aproximadamente três metros de altura.
Os policiais continuaram a perseguição a pé e conseguiram deter o homem. Segundo a PRF, ele ainda tentou acessar veículos que passavam pelo local.
Com escoriações leves provocadas pelo salto, o suspeito foi encaminhado à UPA de Carapina, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.
Após a verificação dos sinais identificadores, os agentes constataram que o automóvel correspondia a um Chevrolet Prisma com registro de furto em Vitória, ocorrido em 12 de julho de 2025.
O homem relatou que havia comprado o carro cerca de três semanas antes, por R$ 10,5 mil em dinheiro, após encontrar um anúncio na OLX. Segundo sua versão, o vendedor teria informado que o veículo era proveniente de leilão, mas ele afirmou ter descoberto posteriormente a origem ilícita.
Os dois casos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Serra, para as providências legais.
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