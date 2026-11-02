Iconha decreta luto oficial de três dias pela morte de ex-vereador

A Prefeitura de Iconha decretou luto oficial de três dias pela morte de Marcelo Lovati Macarini, de 44 anos, ex-vereador e servidor público municipal. A decisão foi anunciada neste domingo (1º), por meio de uma nota de pesar publicada nas redes sociais do município.

Marcelo foi encontrado morto em Piúma.

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Na manifestação, a administração municipal destacou a trajetória de Marcelo na vida pública. A prefeitura também ressaltou sua contribuição para o desenvolvimento político e administrativo de Iconha.

O comunicado também expressou solidariedade aos familiares, amigos e moradores do município diante da perda. O decreto estabelece três dias de luto oficial em reconhecimento à trajetória do ex-parlamentar e aos serviços prestados à cidade.

Marcelo teve quatro mandatos como vereador e também trabalhou como servidor municipal, na função de motorista da Secretaria de Saúde. Atualmente, estava licenciado do cargo público para exercer a atividade de caminhoneiro.

Em abril de 2022, ele ganhou repercussão estadual ao renunciar ao mandato na Câmara Municipal para retomar a profissão de caminhoneiro, dedicar mais tempo à família e cuidar dos negócios.