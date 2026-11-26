Denúncias de possíveis maus-tratos levaram a Polícia Civil a resgatar uma idosa de 69 anos na manhã desta quinta-feira (26), no bairro Taquara I, na Serra. A vítima estava sozinha dentro de um apartamento, deitada sobre um pano no chão e apresentava sinais de desnutrição.

A filha da idosa, de 43 anos, é suspeita de manter a mãe trancada no imóvel e em condições insalubres.

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A Polícia Civil recebeu as denúncias no dia 19 de novembro. Os relatos apontavam que a mulher vivia em um ambiente com baratas e outros insetos, dormia no chão e apresentava ferimentos nos braços.

Durante a ação, os policiais encontraram a vítima acompanhada apenas de um cachorro. A idosa também apresentava sinais de possível comprometimento cognitivo.

Diante da situação, a equipe acionou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e uma ambulância. Os profissionais encaminharam a vítima a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e exames.

Os policiais localizaram a filha da idosa no trabalho e a conduziram à 3ª Delegacia Regional da Serra, juntamente com duas testemunhas.

A Polícia Civil deverá divulgar novas informações sobre os procedimentos adotados após a conclusão dos depoimentos.

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