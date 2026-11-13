Indústria do Espírito Santo cresce 15,2% de janeiro a setembro e lidera ranking no país
Impulsionado pela alta de 22,4% da indústria extrativa, o Espírito Santo segue liderando o crescimento industrial do país. Em setembro, a indústria de transformação capixaba avançou 3,7% em relação a agosto e 5,1% na comparação com o mesmo mês de 2025.
O crescimento de 22,4% da indústria extrativa no acumulado de janeiro a setembro foi impulsionado pelo aumento da produção de petróleo, gás natural e pelotas de minério de ferro. Segundo dados da ANP, a produção média de petróleo no Espírito Santo alcançou 253,7 mil barris por dia no período, alta de 36% em relação aos nove primeiros meses de 2025.
Já a produção de gás natural cresceu 51,4%, chegando a 7,3 milhões de m³ diários. Apesar da queda de 4,2% na produção de petróleo em setembro, frente a agosto, o Estado manteve o volume acima de 250 mil barris por dia pelo sétimo mês consecutivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para a economista-chefe da FINDES e gerente executiva do OBSERVATÓRIO FINDES, Marília Silva, os dados mostram que, apesar das oscilações mensais, a atividade de petróleo e gás mantém um desempenho expressivo em 2026. “O que chama atenção é a consistência dos volumes produzidos ao longo do ano. Mesmo com a retração de setembro, o Espírito Santo registra sete meses consecutivos de produção de petróleo acima de 250 mil barris por dia. Esse patamar, somado ao avanço de mais de 50% na produção de gás natural, ajuda a explicar o crescimento acumulado da indústria extrativa e seu peso no desempenho industrial capixaba”, analisa.
Indústria de transformação cresce pelo terceiro mês seguido puxada pela metalurgia e celulose
A indústria de transformação capixaba cresceu 5,1% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2025, e completou três meses de altas consecutivas nessa base. No Brasil, o segmento recuou 3,8% no mesmo período.
Três das quatro atividades da transformação pesquisadas no Estado cresceram na comparação com setembro de 2025. A metalurgia registrou a maior alta, de 8%, com destaque para a produção de bobinas de aço laminadas a quente. A fabricação de produtos de minerais não metálicos avançou 5,3%, impulsionada pela maior produção de pedras de construção trabalhadas e de granito talhado ou serrado. A fabricação de celulose, papel e produtos de papel cresceu 5,2%, enquanto a de produtos alimentícios recuou 1,3%.
Frente a agosto, com ajuste sazonal, a indústria de transformação capixaba avançou 3,7%, após recuar 0,8% no mês anterior. A fabricação de celulose, papel e produtos de papel teve a maior alta do segmento, de 23,7%. Na mesma comparação, a produção industrial total caiu 2,7% no Estado, no segundo recuo mensal consecutivo, e 0,8% no Brasil.
“A transformação vem apresentando sinais positivos nos últimos meses. Em setembro, a metalurgia liderou esse avanço. Já na comparação com agosto, o destaque foi a celulose. No caso da celulose, parte dessa recuperação está relacionada a retomada da produção após uma parada programada na fábrica da Suzano no terceiro trimestre. Essa interrupção, somada a um cenário internacional mais desafiador no início do ano, também ajuda a explicar por que o segmento ainda acumula queda de 7% no acumulado de 2026”, explica Marília Silva.
Exportações capixabas crescem
O comércio exterior também avançou no período. As exportações capixabas somaram US$ 7,8 bilhões até setembro, alta de 3,2%. Entre os produtos que contribuíram para o resultado estão o minério de ferro pelotizado, com aumento de 20,9% nas vendas externas, e os semimanufaturados de ferro e aço, com alta de 14,9%.
“O crescimento das exportações mostra a força da indústria capixaba e sua capacidade de competir no mercado internacional. A posição estratégica do Espírito Santo e sua estrutura portuária ajudam a conectar nossas empresas a diferentes mercados e a ampliar as oportunidades de negócios”, destaca o presidente da FINDES, Paulo Baraona.
Segundo análise do OBSERVATÓRIO FINDES, o crescimento da produção na metalurgia capixaba pode estar associado ao bom desempenho das exportações do segmento. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que, de janeiro a setembro de 2026, as vendas externas de metais básicos do Espírito Santo somaram US$ 1,3 bilhão, alta de 20% em relação ao mesmo período de 2025.
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