O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para este domingo (29). O aviso, que indica grau de severidade de perigo potencial (amarelo), começou às 9h e segue até as 23h59.

Segundo o instituto, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia.

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O Inmet também prevê rajadas de vento com velocidades entre 40 e 60 km/h.

As condições meteorológicas apresentam baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Inmet orienta população sobre cuidados

Diante da possibilidade de chuvas intensas e ventos fortes, o instituto recomenda que a população adote medidas de segurança.

Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar abrigos debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão de energia ou placas de publicidade.

O Inmet também recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Munícipios

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana

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