Iúna registra alagamentos e estragos após tempestade no Sul do ES

O município de Iúna foi um dos mais atingidos pela tempestade que atingiu a região Sul do Espírito Santo neste fim de semana. O temporal provocou alagamentos, queda de árvores e diversos transtornos para os moradores.

Neste domingo (8), moradores registraram os estragos causados pelo volume de chuva. No bairro Quilombo, a água acumulada fez um bueiro transbordar e provocou alagamentos em trechos da Avenida Presidente Getúlio Vargas.

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Outra área afetada foi a região conhecida como Praça do Nego Tião, no Centro de Iúna. O local, que concentra estabelecimentos comerciais e supermercados, também registrou transtornos em decorrência da chuva.

Na localidade de Pequiá, os ventos fortes derrubaram árvores e assustaram os moradores.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Espírito Santo está sob alerta de perigo para tempestade. A previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.