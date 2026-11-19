João Coser é alvo de operação da PF que investiga suspeita de corrupção eleitoral
Em nota, a assessoria do deputado estadual João Coser confirmou a operação realizada pela PF. O parlamentar informou que aguarda com tranquilidade, o andamento das apurações.
O deputado estadual João Coser (PT) é investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de corrupção durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de Vitória, em 2024.
A investigação apura se um empresário repassou recursos financeiros ao então candidato em troca de possíveis benefícios na administração municipal, caso ele fosse eleito.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A PF deflagrou, na manhã desta quinta-feira (19), a Operação Questua, com o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em Vitória, Serra e Fundão, na Grande Vitória. A apuração envolve suspeitas de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral.
Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro supostamente repassado teria sido depositada em contas bancárias de terceiros indicados pelo beneficiário. Os valores não teriam sido informados à Justiça Eleitoral na prestação de contas da campanha.
Durante as buscas, os agentes apreenderam seis aparelhos celulares e documentos. O material será submetido à análise para identificar possíveis movimentações financeiras e reunir elementos sobre os fatos investigados.
Em nota, a assessoria do deputado estadual João Coser confirmou a operação realizada pela PF. O parlamentar informou que aguarda com tranquilidade, o andamento das apurações.
Além das buscas, a Justiça Eleitoral autorizou o sequestro e o bloqueio de bens dos investigados em até R$ 125 mil. Também foi determinada a proibição de contato entre as pessoas envolvidas na investigação.
A apuração busca esclarecer se houve negociação de vantagens relacionadas à administração pública em troca de financiamento eleitoral não declarado.
Os crimes investigados possuem penas distintas. A falsidade ideológica eleitoral pode resultar em até cinco anos de reclusão. A corrupção passiva prevê pena de dois a 12 anos, enquanto a lavagem de dinheiro pode levar a condenações de três a dez anos.
Somadas, as penas máximas podem chegar a 27 anos de prisão, além de multa. A eventual aplicação dessas penalidades depende do resultado das investigações, de denúncia do Ministério Público, do julgamento e de condenação.
O nome da operação, Questua, tem origem no latim quaestus, termo associado a ganho ou lucro. A referência remete à possível utilização de recursos e benefícios públicos em interesse particular, hipótese que está sob investigação.
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