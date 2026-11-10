Jovem ator do Espírito Santo ganha papel na última temporada de “Reis”
A nova temporada, intitulada “A Esperança”, marca a estreia de João na dramaturgia da Record.
O ator mirim capixaba João Senna, de 13 anos, integra o elenco da 13ª e última temporada da série bíblica “Reis”, da Record, que estreia nesta terça-feira (10), às 22h. Na produção, o jovem interpreta Jeú durante a infância e contracena com Iran Malfitano, que vive seu pai na história.
A nova temporada, intitulada “A Esperança”, marca a estreia de João na dramaturgia da Record. O jovem ator divide cenas com Iran, responsável por interpretar o profeta Hanani na trama.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Mesmo com apenas 13 anos, João Senna já acumula experiências no meio artístico. O capixaba participou de trabalhos no teatro, na publicidade e na televisão. Agora, ele amplia sua trajetória com um papel na produção bíblica.
Na história, João dá vida a Jeú durante a infância. O personagem permanece sob sua interpretação até a passagem de tempo que marca a chegada à fase adulta, quando outro ator assume o papel.
Ator capixaba participa da última temporada de “Reis”
A temporada final de “Reis” acompanha a trajetória de Asa, rei de Judá, e os desafios que enfrenta durante seu reinado. A narrativa reúne disputas pelo poder, conflitos políticos, batalhas e decisões que colocam sua fé à prova.
Nesse cenário, Iran Malfitano interpreta o profeta Hanani, enquanto João Senna vive seu filho, Jeú. A trama também aborda temas como coragem, esperança, obediência a Deus e as consequências das escolhas humanas.
A equipe gravou a última temporada entre outubro de 2024 e março de 2025, com cenas no Brasil e na Argentina. A Record estreia “Reis – A Esperança” nesta terça-feira (10), às 22h.
Serviço
Produção: Reis – A Esperança
Temporada: 13ª e última
Estreia: 10 de novembro de 2026 (terça-feira)
Horário: 22h
Emissora: Record
João Senna: Jeú (infância)
Iran Malfitano: Profeta Hanani
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