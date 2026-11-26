Justiça do ES decreta prisão preventiva de David, atacante do Vasco
Segundo a decisão judicial, os atletas teriam oferecido dinheiro a testemunhas para interferir em uma investigação sobre tráfico de drogas na Serra.
Uma investigação sobre a tentativa de interferir em depoimentos de testemunhas levou a Justiça do Espírito Santo a decretar, nesta quinta-feira (26), a prisão preventiva do atacante David, do Vasco, e do jogador Hayner, do Vila Nova.
Segundo informações do UOL, a decisão partiu da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. O caso integra a Operação A Tropa, que investiga o tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa no município capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após a decisão, equipes das polícias civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram ao centro de treinamento do Vasco para cumprir a ordem judicial. Em Goiânia, a operação conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás.
A Justiça identificou indícios de que os jogadores teriam oferecido dinheiro a testemunhas para alterar depoimentos. A decisão considera conversas encontradas no celular apreendido com David e relatos colhidos pela polícia.
Segundo uma das testemunhas, os atletas teriam oferecido R$ 5 mil para interferir nas investigações. A magistrada também apontou indícios de possíveis ameaças e tentativas de eliminar provas.
David já respondia por suspeita de financiar o tráfico de drogas e integrar uma organização criminosa. Com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, os dois jogadores passaram a responder também por obstrução de investigação de organização criminosa.
As defesas contestaram os pedidos de prisão e apontaram contradições nos depoimentos, ausência de risco atual e cumprimento das medidas cautelares.
A prisão preventiva não representa uma condenação. A Justiça ainda analisará as provas e os argumentos das defesas ao longo do processo.
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