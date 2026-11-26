Uma investigação sobre a tentativa de interferir em depoimentos de testemunhas levou a Justiça do Espírito Santo a decretar, nesta quinta-feira (26), a prisão preventiva do atacante David, do Vasco, e do jogador Hayner, do Vila Nova.

Segundo informações do UOL, a decisão partiu da juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra. O caso integra a Operação A Tropa, que investiga o tráfico de drogas e a atuação de uma organização criminosa no município capixaba.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Após a decisão, equipes das polícias civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro foram ao centro de treinamento do Vasco para cumprir a ordem judicial. Em Goiânia, a operação conta com o apoio da Polícia Civil de Goiás.

A Justiça identificou indícios de que os jogadores teriam oferecido dinheiro a testemunhas para alterar depoimentos. A decisão considera conversas encontradas no celular apreendido com David e relatos colhidos pela polícia.

Segundo uma das testemunhas, os atletas teriam oferecido R$ 5 mil para interferir nas investigações. A magistrada também apontou indícios de possíveis ameaças e tentativas de eliminar provas.

David já respondia por suspeita de financiar o tráfico de drogas e integrar uma organização criminosa. Com o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, os dois jogadores passaram a responder também por obstrução de investigação de organização criminosa.

As defesas contestaram os pedidos de prisão e apontaram contradições nos depoimentos, ausência de risco atual e cumprimento das medidas cautelares.

A prisão preventiva não representa uma condenação. A Justiça ainda analisará as provas e os argumentos das defesas ao longo do processo.

Leia mais: Megaoperação policial mira 46 alvos em 17 cidades do Sul do ES