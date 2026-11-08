Kit de emergência para 72 horas: Defesa Civil do ES explica alerta

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec) divulgou, neste sábado (7), uma nota oficial para esclarecer a recomendação nacional de que a população mantenha suprimentos básicos suficientes para até 72 horas. Segundo o órgão, a orientação tem caráter preventivo e busca preparar os moradores para possíveis situações de emergência, seguindo práticas internacionais de proteção e segurança.

A Defesa Civil esclarece que a recomendação não significa que exista previsão de um desastre iminente. A iniciativa pretende fortalecer a capacidade de resposta da população diante de eventuais situações adversas, especialmente em locais sujeitos a alagamentos, enxurradas, deslizamentos ou isolamento.

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Influência do El Niño

Sobre a influência do El Niño, a Cepdec explica que o fenômeno altera os padrões de circulação atmosférica e a distribuição das chuvas no Brasil. Em algumas situações, pode favorecer episódios de precipitação intensa, principalmente na Região Sul. No entanto, os efeitos variam de acordo com as características climáticas e meteorológicas de cada região.

Qual é o cenário para o Espírito Santo?

Para o Espírito Santo, as previsões atuais não indicam um cenário de chuvas prolongadas. A principal preocupação está relacionada à possibilidade de tempestades pontuais, com chuva intensa em curto período, alagamentos localizados, rajadas de vento e queda de granizo.

Diante desse cenário, a Defesa Civil reforça a importância da prevenção. Moradores de áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas e deslizamentos, além de locais que podem ficar isolados, devem manter atenção redobrada e adotar medidas de preparação.

O órgão também destaca que a recomendação de manter suprimentos para 72 horas não representa um alerta de desastre iminente para o Espírito Santo. A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e orienta a população a acompanhar os avisos e boletins oficiais.