Ladrões furtam abacaxis e abandonam carro em propriedade rural em Marataízes

Um carro abandonado com a roda dianteira quebrada chamou a atenção após um furto de abacaxis em uma propriedade rural de Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A Guarda Municipal registrou a ocorrência na tarde desta quarta-feira (11), na localidade de Canaã.

Segundo o boletim de ocorrência, agentes da Guarda Municipal receberam um chamado da Central de Videomonitoramento para verificar uma denúncia de furto em uma plantação de abacaxis.

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Ao chegarem à propriedade, os guardas conversaram com o responsável pelo local. Ele relatou que encontrou um veículo abandonado dentro da roça, com a roda dianteira do lado direito quebrada.

Guardas encontram abacaxis dentro de veículo abandonado

Durante a vistoria, os agentes localizaram aproximadamente 20 frutas no interior do automóvel. O registro policial aponta que os abacaxis teriam sido retirados da propriedade.

Diante da situação, a equipe acionou um guincho para remover o veículo e registrou a ocorrência.

A Guarda Municipal classificou o caso como invasão de propriedade alheia. O boletim não informa a identificação dos responsáveis pelo suposto furto nem esclarece as circunstâncias em que o veículo foi abandonado.