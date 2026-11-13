Liquida Alegre atrai consumidores e movimenta mais de 250 lojas; ofertas terminam sábado

O Liquida Alegre movimenta o comércio de Alegre, no Sul do Espírito Santo, com descontos e ofertas em mais de 250 estabelecimentos. A campanha chega à reta final nesta sexta-feira (13) e segue até sábado (14), com oportunidades para consumidores que desejam antecipar as compras de Natal.

A primeira edição da iniciativa atraiu consumidores às lojas e aumentou o movimento nas ruas da cidade. Segundo a Prefeitura, os resultados superaram as expectativas de comerciantes participantes, que relatam crescimento nas vendas durante a campanha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A ação reúne lojistas de diferentes segmentos e conta com a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. O objetivo é estimular o consumo no comércio local e fortalecer a economia no período que antecede as festas de fim de ano.

Comerciantes comemoram resultados do Liquida Alegre

Além de atrair clientes em busca de descontos, a campanha ajudou os estabelecimentos a divulgar produtos e apresentar novidades. Comerciantes também aproveitaram o aumento no movimento para renovar estoques e ampliar as vendas.

“Foi muito bom, trouxe uma movimentação para a cidade, trouxe muitos clientes para a loja. Não vendemos só o que estava no Liquida, mas também vendemos as novidades”, relatou um dos lojistas participantes.

O prefeito Nirro destacou a importância da iniciativa para o comércio de Alegre. Segundo ele, a campanha oferece aos empresários uma oportunidade de apresentar melhores condições de compra à população e estimular a economia municipal.

“É uma iniciativa que nós tomamos junto com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo. […] Nós estamos a um mês e 10 dias do Natal, é uma oportunidade que os nossos comerciantes estão tendo para ofertar condição melhor para a população […], fomentando a economia”, afirmou.

Mesmo com a chuva registrada durante a semana, a Prefeitura informou que recebeu avaliações positivas dos lojistas sobre a movimentação nos estabelecimentos.

Liquida Alegre termina neste sábado (14)

Os consumidores ainda podem aproveitar os descontos do Liquida Alegre até este sábado (14). A campanha reúne mais de 250 estabelecimentos e oferece oportunidades para quem pretende antecipar as compras de Natal.

A iniciativa também busca incentivar os moradores a comprarem no próprio município, fortalecendo os negócios locais.

Leia também: Pele Morena e Odair de Paula agitam a Fecap Alegre nesta sexta (13); entrada é gratuita