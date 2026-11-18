Morreu nesta quarta-feira (18) Augusta Leontina Dallapiccola, mãe do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). Ela tinha 87 anos. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito por meio de suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O MDB de Cariacica publicou uma nota de pesar pelo falecimento. Na manifestação, o partido prestou solidariedade a Euclério, aos familiares e amigos da família.

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Diversas autoridades políticas também se manifestaram nas redes sociais, entre elas o deputado estadual Allan Ferreira e o vereador de Vitória Camillo Neves, que publicaram mensagens de condolências ao prefeito nos comentários do post.

O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 16h, no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.