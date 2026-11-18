Mãe do prefeito de Cariacica morre aos 87 anos
O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 16h, no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Morreu nesta quarta-feira (18) Augusta Leontina Dallapiccola, mãe do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB). Ela tinha 87 anos. A informação foi confirmada pelo próprio prefeito por meio de suas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
O MDB de Cariacica publicou uma nota de pesar pelo falecimento. Na manifestação, o partido prestou solidariedade a Euclério, aos familiares e amigos da família.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Diversas autoridades políticas também se manifestaram nas redes sociais, entre elas o deputado estadual Allan Ferreira e o vereador de Vitória Camillo Neves, que publicaram mensagens de condolências ao prefeito nos comentários do post.
O sepultamento ocorreu nesta quarta-feira, às 16h, no Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726