A transparência e a qualidade da gestão pública ganharam novos reconhecimentos no Espírito Santo em 2026. Ao todo, 52 municípios conquistaram o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública, nove a mais que no ano passado. Desse grupo, 31 alcançaram a categoria Diamante, a mais alta da certificação, enquanto 11 receberam Ouro, cinco Prata e cinco Bronze.

A iniciativa do movimento empresarial Espírito Santo em Ação, com apoio da organização Transparência Capixaba, reconhece as prefeituras que atendem a critérios relacionados à disponibilização de informações públicas e às boas práticas de gestão. A divulgação do resultado foi realizada em solenidade on-line, nesta quinta-feira (19).

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A entrega dos selos será realizada presencialmente nas próximas semanas, em visitas às prefeituras contempladas. A iniciativa busca reconhecer os avanços das administrações municipais e incentivar a continuidade do trabalho de aprimoramento das práticas de transparência e governança.

O resultado de 2026 representa o maior número de municípios certificados desde o início da série histórica. São nove prefeituras a mais que em 2025, quando 43 cidades receberam o reconhecimento. Em 2024, foram 33 municípios certificados, enquanto, em 2023, o total foi de 29. Na categoria Diamante, que representa o nível mais alto da certificação, o número também cresceu: passou de 25 municípios, em 2025, para 31 neste ano.

A evolução aparece também na distribuição das categorias. Em 2024, 11 municípios receberam o Diamante, 11 ficaram com Ouro, dois conquistaram Prata e nove receberam Bronze. No ano seguinte, foram 25 na categoria Diamante, sete na Ouro, seis na Prata e cinco na Bronze. Em 2026, além do aumento no total de cidades certificadas, houve novo avanço na categoria máxima, que reúne mais da metade das prefeituras reconhecidas.

Para receber o Selo, os municípios precisam alcançar pontuação superior a 80 pontos, correspondente à classificação “Ótima” no Índice de Transparência e Governança Pública (ITGP), além de assinar o Termo de Compromisso com a Transparência e Governança Pública e cumprir os itens imprescindíveis e altamente recomendados previstos no Guia de Recomendações de Transparência e Governança Pública para Prefeituras, elaborado pela Transparência Internacional – Brasil e pelo Instituto Governo Aberto.

A avaliação considera seis dimensões: aspectos legais e normativos; plataformas; transparência administrativa e governança; transparência financeira e orçamentária; comunicação, participação social e engajamento; e obras públicas. O Selo, portanto, não se limita à divulgação de dados nos portais institucionais: considera também as condições oferecidas à população para acompanhar a administração, acessar informações e participar da vida pública.

O diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, Fernando Saliba, destaca que o reconhecimento valoriza o compromisso das gestões municipais com uma administração pública mais transparente e responsável. “O crescimento no número de municípios certificados demonstra que a transparência vem ganhando espaço como prioridade nas administrações municipais. Reconhecer esse esforço é importante porque valoriza as boas práticas e contribui para ampliar a confiança da população nas instituições públicas, além de estimular outras prefeituras a avançarem também”, afirma.

Para o diretor de Gestão Pública do Espírito Santo em Ação, André Brito, a evolução dos resultados mostra que o trabalho de acompanhamento e incentivo à melhoria da gestão tem produzido avanços. “O aumento de 43 para 52 municípios certificados em apenas um ano, somado ao crescimento na categoria Diamante, revela uma evolução importante. O Selo reconhece quem atende aos critérios estabelecidos, mas também funciona como incentivo para que as prefeituras aperfeiçoem seus processos e mantenham a transparência como uma prática permanente”, ressalta.

A diretora-executiva da Transparência Capixaba, Adila Damiani, também chama atenção para a importância da continuidade desse processo. “A certificação reconhece o esforço das equipes municipais para disponibilizar informações e adotar práticas de governança. O avanço observado em 2026 mostra que mais prefeituras estão respondendo a esses critérios. É fundamental que esse movimento continue, porque a transparência precisa fazer parte do cotidiano da gestão e permitir que a sociedade acompanhe e participe das decisões públicas”, destaca.

Confira os municípios contemplados pelo Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública 2026:

Diamante (31 municípios): Afonso Cláudio, Alegre, Anchieta, Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Irupi, Itapemirim, Itarana, Iúna, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Velha e Vitória.

Ouro (11 municípios): Atílio Vivácqua, Boa Esperança, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Marataízes, Montanha, Pancas, Ponto Belo e Venda Nova do Imigrante.

Prata (5 municípios): Jaguaré, Marechal Floriano, Marilândia, Rio Bananal e São Domingos do Norte.

Bronze (5 municípios): Águia Branca, Alfredo Chaves, Jerônimo Monteiro, Nova Venécia e São José do Calçado.