Marataízes: administração municipal orienta pescadores sobre pesca artesanal do peroá

A pesca artesanal do peroá continua permitida pelo Governo Federal no município de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A afirmação é da administração municipal, que explica que o Ministério da Pesca e Aquicultura não pretende proibir a atividade, tradicional na cidade e importante para a renda de trabalhadores do setor pesqueiro.

A prefeitura ainda informa que apesar da manutenção da atividade, o Governo Federal está elaborando um Plano de Recuperação do Peroá. A iniciativa prevê medidas para conservar os estoques naturais da espécie, classificada como ameaçada de extinção na categoria Em Perigo (EN), e garantir a sustentabilidade da pesca.

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A proposta busca conciliar a preservação ambiental com a continuidade da atividade artesanal, sem comprometer o trabalho dos pescadores que dependem da captura do peixe para garantir o sustento.

Em Marataízes, a pesca do peroá faz parte da tradição local e tem relevância para a economia ligada ao setor pesqueiro. A elaboração do plano pretende estabelecer medidas de proteção à espécie, mantendo a possibilidade de continuidade da atividade.