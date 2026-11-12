Marataízes se destaca entre municípios capixabas em prêmio de gestão pública
O município ficou em terceiro lugar em um dos seis pilares avaliados na premiação: Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
A etapa capixaba do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 reconheceu os municípios destaques da gestão pública em cerimônia realizada nesta quarta-feira (10), no Cecates, em Vitória.
O município de Marataízes ficou em terceiro lugar em um dos seis pilares avaliados na premiação: Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, entre municípios com população de 30 mil até 100 mil habitantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Venda Nova do Imigrante, Alegre e Vitória conquistaram o primeiro lugar no IGMA Geral nas respectivas categorias populacionais. A premiação também reconheceu o desempenho dos municípios em seis pilares da gestão pública, com resultados divididos por porte populacional.
A avaliação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que reúne 98 indicadores distribuídos em seis pilares na edição de 2026. O índice permite analisar diferentes dimensões da administração pública e acompanhar o desempenho dos municípios a partir de dados públicos.
O IGMA Geral corresponde ao resultado consolidado da avaliação e possui premiação própria por categoria populacional. Dessa forma, os municípios são reconhecidos considerando seus respectivos portes, permitindo uma análise mais adequada de suas realidades e desafios de gestão.
Os outros cinco pilares do IGMA são: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade; e Sustentabilidade.
O prefeito Toninho Bitencourt recebeu o prêmio na cerimônia, que também teve as presenças de vários secretários municipais e servidores de Marataízes.
O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Aquila. No Espírito Santo, a realização é da Rede Tribuna, com apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726