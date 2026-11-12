Marataízes se destaca entre municípios capixabas em prêmio de gestão pública

A etapa capixaba do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 reconheceu os municípios destaques da gestão pública em cerimônia realizada nesta quarta-feira (10), no Cecates, em Vitória.

O município de Marataízes ficou em terceiro lugar em um dos seis pilares avaliados na premiação: Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, entre municípios com população de 30 mil até 100 mil habitantes.

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Venda Nova do Imigrante, Alegre e Vitória conquistaram o primeiro lugar no IGMA Geral nas respectivas categorias populacionais. A premiação também reconheceu o desempenho dos municípios em seis pilares da gestão pública, com resultados divididos por porte populacional.

A avaliação utiliza o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que reúne 98 indicadores distribuídos em seis pilares na edição de 2026. O índice permite analisar diferentes dimensões da administração pública e acompanhar o desempenho dos municípios a partir de dados públicos.

O IGMA Geral corresponde ao resultado consolidado da avaliação e possui premiação própria por categoria populacional. Dessa forma, os municípios são reconhecidos considerando seus respectivos portes, permitindo uma análise mais adequada de suas realidades e desafios de gestão.

Os outros cinco pilares do IGMA são: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade; e Sustentabilidade.

O prefeito Toninho Bitencourt recebeu o prêmio na cerimônia, que também teve as presenças de vários secretários municipais e servidores de Marataízes.

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Aquila. No Espírito Santo, a realização é da Rede Tribuna, com apoio da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).