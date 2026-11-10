Marataízes terá três dias de shows e gastronomia na Festa da Lagosta

A Festa da Lagosta de Marataízes começa nesta sexta-feira (13) e segue até domingo (15), na praça principal do Pontal. O evento reúne shows musicais, gastronomia à base de frutos do mar, concursos e atividades culturais durante os três dias de programação.

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, organiza a festa para valorizar a tradição pesqueira do município. A programação também busca destacar a importância da pesca para a economia e a cultura local.

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Na sexta-feira (13), a festa começa às 18h30, com uma homenagem aos pescadores. Às 20h, a banda Primeiro Passo sobe ao palco e abre a programação musical.

No sábado (14), o público poderá acompanhar o concurso de abertura de tarrafa, às 17h, com 20 participantes. À noite, Moisés Costa se apresenta às 19h30, seguido pela Banda Uau, às 21h, e pelo Grupo Camisa Suada, às 22h30.

Já no domingo (15), a programação começa às 14h, com um concurso culinário que reunirá 15 participantes. A competição vai premiar os três primeiros colocados. Em seguida, Gabriel Na Faixa comanda a Tardezinha da Lagosta, às 15h.

O último dia também terá apresentações de Fabrício Venturiny, às 16h, e Odair de Paula, às 17h30, que encerra a programação.

Além dos shows, moradores e turistas poderão experimentar pratos à base de frutos do mar e acompanhar atividades relacionadas à pesca. O Pontal e o Porto da Barra integram um dos principais polos pesqueiros do Espírito Santo. A organização também espera movimentar o turismo e o comércio de Marataízes durante o fim de semana.

Confira a programação completa

Sexta-feira (13 de novembro)

18h30: Homenagem aos pescadores

20h: Show com a banda Primeiro Passo

Sábado (14 de novembro)

17h: Concurso de abertura de tarrafa, com 20 participantes

19h30: Show com Moisés Costa

21h: Show com a Banda Uau

22h30: Show com o Grupo Camisa Suada

Domingo (15 de novembro)

14h: Concurso culinário, com 15 participantes e premiação para os três primeiros colocados

15h: Tardezinha da Lagosta, com Gabriel Na Faixa

16h: Show com Fabrício Venturiny

17h30: Encerramento com Odair de Paula

A Festa da Lagosta conta com a participação da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes) e do Instituto Capixaba de Sustentabilidade Sócio Cultural (ICS), além do apoio da associação comunitária Marispesca.

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