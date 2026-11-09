Marataízes: Toninho Bitencourt dá início a três ações de proteção ambiental

A Prefeitura Municipal de Marataízes, por meio da Concorrência Eletrônica nº 01/2026 e do Contrato Administrativo nº 225/2026, contratou a empresa AVTEC ENGENHARIA LTDA para a execução do cercamento de restinga da orla da Praia Central até a Praia da Barra.

A ação também prevê a preservação da área contígua da Lagoa Encantada, com proteção das nascentes e de toda a para área de preservação permanente (APP), além do plantio de mudas nativas nas nas margens das lagoas e nascentes do Município.

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A Ordem de Serviço para a execução das três ações foi assinada nesta segunda-feira, 9 de novembro, pelo prefeito Toninho Bitencourt, pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Adriano Silva, e por representante da empresa contratada. O objetivo do cercamento da área de restinga é preservar a biodiversidade e garantir o papel vital na proteção das praias, garantindo barreira natural contra a erosão e melhorando a paisagem da cidade, favorecendo assim um turismo sustentável de modo a proteger o ecossistema.

Já o cercamento de área de Preservação na Lagoa Encantada nas nascentes e o plantio de 1.680 mudas nativas têm a finalidade de reflorestar as margens das lagoas e nascentes, evitando a escassez de água e ressecamento dos olhos d’água, proporcionando condições favoráveis ao meio ambiente e à toda população.