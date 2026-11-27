O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado estadual Marcelo Santos (União Brasil), elogiou o encontro entre o senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado na última quinta-feira (26), em Brasília.

Para o parlamentar capixaba, a iniciativa demonstra a importância de superar divergências ideológicas para buscar soluções aos problemas da população.

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“E a partir de hoje ele tem o meu respeito. Porque mesmo ele se posicionando contrário ideologicamente ao presidente Lula, e eu também penso dessa forma, ele pensou no povo mineiro, depois que passou o processo da eleição”, afirmou Marcelo Santos.

O presidente da Ales ressaltou que os interesses da população devem estar acima das diferenças partidárias. Ele também defendeu o respeito entre as autoridades como instrumento para fortalecer as relações institucionais.

“Muito além das questões ideológicas, tem a necessidade de uma cidade, de um estado e de um país. Parabéns Cleitinho pela sua atitude, até porque o que eu acredito é nessa política do diálogo”, destacou.

Demandas do Espírito Santo

Marcelo Santos também manifestou confiança na capacidade de diálogo do governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Entre as demandas capixabas, o parlamentar citou a recuperação da malha rodoviária; a implantação da ferrovia EF-118, que liga o Espírito Santo ao Rio de Janeiro; e a duplicação da rodovia que conecta o território capixaba a Minas Gerais.

“Ideologia é importante, eu estimulo, mas chega um momento que temos que colocar ela de lado para buscar melhoria do nosso município, do nosso Estado e do nosso país”, pontuou.

Marcelo ainda destacou que pretende adotar essa postura em Brasília, durante seu mandato como deputado federal, com foco na articulação de investimentos para o Espírito Santo.

“Quero buscar recursos do governo federal para o Espírito Santo e quero melhorar a vida dos capixabas, e como deputado federal dos brasileiros”, concluiu.

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