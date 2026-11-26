O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou, na tarde desta quinta-feira (26), o nome de Denis Penedo Prates para assumir o comando da Controladoria Geral do Estado a partir de 2027. Auditor do Estado de carreira, Prates vinha conduzindo a pasta de Controladoria Geral da Prefeitura de Vitória.

A escolha de um profissional com experiência na administração pública e nos órgãos de controle está alinhada às diretrizes da futura gestão, que terá entre seus pilares a austeridade fiscal, a eficiência administrativa, a transparência, a integridade e o rigor na aplicação dos recursos públicos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O fortalecimento dos mecanismos de controle interno, a avaliação permanente dos gastos públicos e o aprimoramento dos instrumentos de governança terão papel estratégico na nova administração estadual, especialmente diante dos desafios econômicos e fiscais decorrentes da reforma tributária.

“Precisamos assegurar que cada recurso público seja aplicado com responsabilidade, eficiência e transparência. Nosso compromisso é aprimorar os mecanismos de controle, combater desperdícios e racionalizar os gastos públicos, preservando a qualidade dos serviços prestados à população”, destacou Pazolini.

Perfil

Denis Penedo Prates é graduado em Administração pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec-RJ) e mestre em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV-RJ).

Auditor do Estado do Espírito Santo desde 2010, coordenou as unidades da Secont nas áreas de Saúde e Educação, além da Coordenação de Qualidade e Capacitação. Sua trajetória profissional inclui, ainda, a condução da pasta da Controladoria Geral da Prefeitura de Vitória, reunindo experiência nas administrações estadual e municipal, com atuação nas áreas de controle interno, transparência e gestão pública.

Leia também: Bruno Resende e ministro da Saúde discutem avanços no Hospital do Câncer dos Capixabas