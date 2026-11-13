Mimoso do Sul: Marilza Sarti assume o comando da Secretaria de Administração

A Prefeitura de Mimoso do Sul anunciou, nesta sexta-feira (13), Marilza Sarti como a nova secretária municipal de Administração. Ela assume o cargo anteriormente ocupado por Claudinei Trugilio da Silva.

A nova secretária tem 32 anos de experiência na área de Recursos Humanos (RH). Entre as prioridades, ela aponta a aproximação com os servidores públicos para uma gestão pautada pela organização e eficiência.

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