Missas e celebrações marcam o Dia de Finados no Sul do ES

As comunidades católicas do sul do Espírito Santo se reuniram nesta segunda-feira (2) para celebrar o Dia de Finados, também conhecido como Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos. A data, dedicada à memória e à oração pelos que já morreram, foi marcada por Missas e Celebrações da Palavra em igrejas, comunidades e cemitérios da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

Para a Igreja Católica, o Dia de Finados representa um momento de saudade, fé e esperança na ressurreição. A celebração convida os cristãos a recordar seus entes queridos, rezar por aqueles que partiram e renovar a confiança na promessa da vida eterna em Cristo.

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Em toda a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, as paróquias organizaram uma programação especial para receber os fiéis. Em Cachoeiro, foram realizadas Missas na Catedral de São Pedro, nos cemitérios São Simão e Park, além de celebrações em outras igrejas e comunidades.

A programação também contemplou municípios como Alegre, Mimoso do Sul, Ibatiba, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, entre outras localidades.

Em Vargem Alta, os fiéis também participaram de Celebrações da Palavra presididas por diáconos. As atividades reuniram comunidades em um momento de oração, homenagem e reflexão sobre a fé cristã e a esperança na vida eterna.