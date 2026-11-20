A possibilidade de instalação de uma montadora de caminhões elétricos no Espírito Santo esteve entre os assuntos discutidos nesta quinta-feira (19), durante reunião do governador eleito Lorenzo Pazolini (Republicanos) com representantes da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China.

O encontro contou com a participação de Charles Tang e Eduardo, representantes da instituição, além do deputado federal e senador eleito Evair de Melo (Republicanos).

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A reunião teve como objetivo identificar oportunidades de investimentos chineses no Espírito Santo e fortalecer a aproximação com empresas interessadas em expandir suas operações no Brasil.

A proposta de implantação de uma unidade de montagem de caminhões elétricos, ainda em estágio inicial de discussão, representa uma possibilidade de atração de investimentos industriais, incorporação de novas tecnologias e geração de empregos.