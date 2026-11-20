Moradora recupera documentos com ajuda da GCM em Cachoeiro
Equipe localizou os pertences e realizou a entrega à proprietária no Centro da cidade, na quinta-feira (19).
Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim recuperou seus documentos pessoais com o auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), na quinta-feira (19), no Centro da cidade.
De acordo com a corporação, a mulher informou que havia perdido os documentos e procurou apoio da equipe.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após localizar os pertences, os agentes realizaram a entrega diretamente à proprietária, garantindo a devolução dos documentos.
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