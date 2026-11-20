Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim recuperou seus documentos pessoais com o auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM), na quinta-feira (19), no Centro da cidade.

De acordo com a corporação, a mulher informou que havia perdido os documentos e procurou apoio da equipe.

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Após localizar os pertences, os agentes realizaram a entrega diretamente à proprietária, garantindo a devolução dos documentos.

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