Moradores de Marataízes terão acesso a diversos serviços gratuitos nesta quinta
A iniciativa reúne atendimentos de saúde, cidadania e oportunidades de emprego.
Os moradores de Marataízes terão acesso a diversos serviços gratuitos nesta quinta-feira (19). A Prefeitura promove mais uma edição do mutirão Marataízes em Ação, a partir das 8h, no bairro Barra. A iniciativa reúne atendimentos de saúde, cidadania e oportunidades de emprego.
A ação acontecerá na praça em frente à Escola Mônica de Aguiar. A programação atenderá moradores do bairro e de comunidades vizinhas, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços públicos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Na área da saúde, as equipes oferecerão vacinação, auriculoterapia, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), aferição de pressão arterial e medição de glicemia. Os participantes também poderão realizar avaliação odontológica.
Além dos atendimentos de saúde, o mutirão contará com informações sobre vagas de emprego e cursos. A população também terá acesso a serviços de emissão de certidões.
Mutirão também terá serviços para animais e limpeza urbana
A programação inclui vacinação antirrábica para animais de estimação. A Prefeitura também realizará serviços de limpeza urbana nas vias da região.
Com a iniciativa, a administração municipal pretende aproximar os serviços públicos da população e facilitar o atendimento às demandas dos moradores.
A Prefeitura anunciou a nova data do evento para quinta-feira (19), mantendo o bairro Barra como local da ação.
Quando e onde será o Marataízes em Ação?
- Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2026
- Horário: a partir das 8h
- Local: praça em frente à Escola Mônica de Aguiar
- Bairro: Barra, Marataízes
- Atendimentos: gratuitos
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