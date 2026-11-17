Os moradores de Marataízes terão acesso a diversos serviços gratuitos nesta quinta-feira (19). A Prefeitura promove mais uma edição do mutirão Marataízes em Ação, a partir das 8h, no bairro Barra. A iniciativa reúne atendimentos de saúde, cidadania e oportunidades de emprego.

A ação acontecerá na praça em frente à Escola Mônica de Aguiar. A programação atenderá moradores do bairro e de comunidades vizinhas, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços públicos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na área da saúde, as equipes oferecerão vacinação, auriculoterapia, testes rápidos para doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), aferição de pressão arterial e medição de glicemia. Os participantes também poderão realizar avaliação odontológica.

Além dos atendimentos de saúde, o mutirão contará com informações sobre vagas de emprego e cursos. A população também terá acesso a serviços de emissão de certidões.

Mutirão também terá serviços para animais e limpeza urbana

A programação inclui vacinação antirrábica para animais de estimação. A Prefeitura também realizará serviços de limpeza urbana nas vias da região.

Com a iniciativa, a administração municipal pretende aproximar os serviços públicos da população e facilitar o atendimento às demandas dos moradores.

A Prefeitura anunciou a nova data do evento para quinta-feira (19), mantendo o bairro Barra como local da ação.

Quando e onde será o Marataízes em Ação?

Data: quinta-feira, 19 de novembro de 2026

quinta-feira, 19 de novembro de 2026 Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Local: praça em frente à Escola Mônica de Aguiar

praça em frente à Escola Mônica de Aguiar Bairro: Barra, Marataízes

Barra, Marataízes Atendimentos: gratuitos

Leia também: CRECI abre seleção no ES com salários de até R$ 4.500; veja como participar