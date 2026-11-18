Manter um evento cultural ao longo de dez edições exige planejamento, articulação e compromisso com a produção artística. Em Anchieta, essa trajetória será celebrada entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro de 2026, com a realização da 10ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta, promovida pelo Grupo de Teatro Rerigtiba.

Ao longo de sua história, a Mostra vem construindo um espaço de valorização das artes cênicas, reunindo companhias teatrais, artistas e espectadores em torno de uma programação diversificada. A chegada à décima edição marca a continuidade de uma iniciativa que contribui para a presença do teatro na agenda cultural do município e da região sul capixaba.

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A realização está diretamente ligada à trajetória do Grupo Rerigtiba, companhia anchietense que completa 33 anos de atividades. Além da produção e circulação de espetáculos, o grupo mantém o Espaço Cultural Rerigtiba, sede que recebe atividades artísticas e culturais e funciona como ponto de encontro para artistas e público.

Nesta edição, a Mostra reúne sete espetáculos de companhias de Anchieta, Vitória, Serra e Alegre, além de uma oficina de Maquiagem Artística com Mimo Vasco. A programação foi organizada com o propósito de oferecer diferentes experiências teatrais, contemplando linguagens, temas e públicos variados.

Um dos aspectos que marcam a iniciativa é seu caráter não competitivo. A proposta é favorecer o intercâmbio entre grupos, ampliar a circulação das produções capixabas e proporcionar ao público o contato com diferentes formas de expressão teatral.

A abertura, no dia 29 de novembro, será com “O Que é Suficiente?”, espetáculo de teatro de bonecos para adultos do Grupo Rerigtiba. Estreada em 2013, a montagem permanece em repertório com o elenco original e apresenta uma história sobre amor, renúncia e sacrifício.

Também fazem parte da programação “Uma Viagem no Tempo”, “Cadê Mafalda?” e “A Maldição e o Mistério de Kalá”, do grupo anfitrião; “As Malas que Eu Carrego”, da Cia Teatral JC, de Vitória; “Capitu e Bentinho”, do Grupo Teatral Caparaó, de Alegre; e “A Farra de Benedito na Terra de João Redondo”, da Cia Euforia de Teatro, da Serra.

Com todas as atividades gratuitas, a 10ª Mostra reafirma o compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a manutenção de uma programação teatral regular em Anchieta. A continuidade do evento também evidencia a importância de iniciativas culturais de longo prazo, capazes de fortalecer a produção artística e criar vínculos com a comunidade.

A 10ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta integra o projeto “Cultura Viva: Espaço de Todos” – 2º ciclo, contemplado pelo Edital Programação Continuada de Espaços Culturais/2025, realizado com recursos da PNAB, por meio do Funcultura-ES, da Secretaria da Cultura do Estado do Espírito Santo, do Governo do Estado, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

SERVIÇO

10ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta

De 29 de novembro a 6 de dezembro de 2026.

Local: Espaço Cultural Rerigtiba – Avenida Oliveira, 334, Justiça II, Anchieta (ES)

Entrada gratuita

Reservas: (28) 98811-8468

Oficina de Maquiagem Artística: inscrições pelo link na bio do Instagram @grupodeteatrorerigtiba.

PROGRAMAÇÃO:

Dia: 29/11 (domingo)

Espetáculo: O Que é Suficiente? as 19h

Classificação: 12 anos

Dia: 30/11 – segunda feira

Oficina: Maquiagem Artística

Instrutor: Mimo Vasco

Vagas limitadas!

Faixa etária: a partir de 14 anos

Dia: 1/12 – terça feira

Espetáculo: Uma Viagem no Tempo as 14h

Classificação: Livre

Dia: 2/12 – Quarta feira

Espetáculo: Cadê Mafalda? as 14h

Classificação: Livre

Dia: 3/12 – Quinta feira

Espetáculo: A Maldição e o Mistério de Kalá as 9h

Classificação: 12 anos

Dia: 4/12 – sexta feira

Espetáculo: As Malas que Eu Carrego as 19h

Classificação: 12 anos

Dia: 5/12 – Sábado

Espetáculo: Capitu e Bentinho as 19h

Classificação: 14 anos

Dia: 6/12 – Domingo

Espetáculo: A Farra de Benedito na Terra de João Redondo as 19h

Classificação: 12 anos

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