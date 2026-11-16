Música clássica ao ar livre: festival promove apresentação gratuita no ES

Com patrocínio master da Shell e patrocínio da EDP, a 14ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo abre novos espaços de encontro e transformação com o lançamento de Orquestras em Rede. O evento acontece no próximo domingo (22), às 10 horas, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha.

Integrado à série Concertos Itinerantes, o projeto propõe ações artístico-pedagógicas por meio do intercâmbio entre orquestras profissionais e orquestras vinculadas a projetos sociais do Estado. A iniciativa tem como propósito ampliar as oportunidades de formação e desenvolvimento musical, promovendo a troca de experiências e conhecimentos entre os músicos participantes.

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Além de contribuir para o aprimoramento artístico e técnico dos integrantes das orquestras, busca fortalecer os vínculos entre os diferentes núcleos musicais e as comunidades das quais fazem parte.

“Na Shell, acreditamos no poder das parcerias para ampliar o acesso à cultura e criar oportunidades por meio da arte. Ao apoiar o Festival de Música Erudita do Espírito Santo, queremos ajudar a levar a música de concerto a diferentes territórios e incentivar o desenvolvimento de novos talentos na música clássica no Brasil” – comenta Glauco Paiva, Diretor de Comunicação e Marca da Shell Brasil.

Ao longo do segundo semestre de 2026, Helder Trefzger, maestro titular da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e coordenador musical do Orquestras em Rede, conduziu atividades artístico-pedagógicas com cada uma das orquestras participantes.

“O projeto chegou na hora certa. O ES vive um momento de efervescência no movimento orquestral, com o surgimento de vários grupos. Foi extremamente positivo que a Oses, a orquestra mais antiga, tenha participado desse processo, compartilhando conhecimentos, trocando experiências musicais e fortalecendo vínculos, reafirmando o poder transformador da música na vida das pessoas”, acrescenta Helder Trefzger

A conclusão dos encontros acontecerá no dia 22 de novembro, às 10h30, em um concerto no Parque Cultural Casa do Governador, reunindo a Oses, orquestra anfitriã, e orquestras sociais capixabas: Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo – OSSES, Orquestra de Câmara João XXIII, Orquestra Jovem Capixaba, Camerata Alef Bet, Orquestra de Sopros das Montanhas, Orquestra Jônice Tristão.

O projeto integra a programação da 14ª edição do Festival, que tem como título Brasil, saudades do futuro. A apresentação, regida pelo maestro Helder Trefzger, traz obras de Chiquinha Gonzaga, Marcelo Rauta, Ilza Nogueira, Pixinguinha, entre outros.

O programa será encerrado pelo Concerto para piano e orquestra n. 1, de Mozart Camargo Guarnieri, com Erika Ribeiro, pianista convidada, ao lado da Oses.

O projeto reafirma o compromisso do Festival de Música Erudita do Espírito Santo com a democratização da cultura, e o entendimento da música como ferramenta de formação, inclusão e transformação social. Ao aproximar instituições, músicos e comunidades, o Orquestras em Rede amplia o alcance das ações do Festival e cria novas possibilidades de desenvolvimento e participação cultural no Estado.

A realização do Festival é da Cia de Ópera do Espírito Santo (COES), do Governo do Estado do Espírito Santo, através da OSES – Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Secretaria de Estado da Cultura, do Ministério da Cultura, Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Shell, apoio institucional da Fecomercio/Sesc e Casa da Música Sônia Cabral.

O Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Idealizado por Tarcísio Santório, presidente da COES (Companhia de Ópera do Espírito Santo), o Festival de Música Erudita do Espírito Santo teve sua primeira edição em novembro de 2013, e desde 2014 tem a direção geral dividida com Natércia Lopes.

Já passaram por ele grandes nomes nacionais e internacionais como Eliane Coelho, Cristian Budu, Stephen Bronk, Emmanuele Baldini, Denise de Freitas, Fernando Portari, Eduardo Monteiro, Nahim Marun, Célia Ottoni, Aleyson Scopel, Gabriela Queiroz, Fábio Bezuti, os maestros Gabriel Rhein-Schirato e Helder Trefzger, o italiano Marco Gandini e os norte-americanos Maria Russo e Marc Verzatt, entre outros.

Sua 8ª edição, em 2020, foi marcada pelo início da colaboração com Livia Sabag, atual diretora artística do Festival. Com transmissão ao vivo e direção de fotografia da cineasta capixaba Úrsula Dart, recebeu inúmeras críticas positivas nacionais e internacionais e foi indicada ao maior prêmio nacional de música clássica, o Prêmio CONCERTO, da renomada publicação brasileira.

Em 2023, a ópera Contos de Júlia, criada pelo Núcleo de Criação de Ópera para a abertura da 11ª edição, foi a vencedora do Prêmio Lauro Machado Coelho de Ópera, da Revista CONCERTO. Em 2024, o Festival voltou a receber o mesmo prêmio pela ópera Clitemnestra.

Sobre a Shell

Desde 1913 no país, a Shell Brasil é uma companhia de energia integrada, com participação nos setores de Petróleo e Gás, Soluções Baseadas na Natureza, Pesquisa & Desenvolvimento e Trading, por meio da comercializadora Shell Energy Brasil.

A companhia está presente ainda no segmento de Biocombustíveis por meio da joint-venture Raízen, que no Brasil também gerencia a distribuição de combustíveis da marca Shell.

A Shell Brasil trabalha para atender à crescente demanda por energia de forma econômica, ambiental e socialmente responsável, avaliando tendências e cenários para responder ao desafio do futuro da energia.

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Serviço

14º Festival de Música Erudita do Espírito Santo

Concertos Itinerantes: Orquestras em Rede

Data: 22/11 (domingo)

Horário: às 10h30

Local: Parque Cultural Casa do Governador – R. Santa Luzia, s/n — Praia da Costa, Vila Velha

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