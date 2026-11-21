Susto! Criança é resgatada do mar após ser puxada por correnteza em Marataízes
Menino estava no mar com uma boia quando foi puxado pela correnteza; guarda-vidas fizeram a retirada e não houve registro de afogamento.
Uma criança precisou ser retirada do mar por guarda-vidas após ser puxada pela correnteza enquanto se banhava com uma boia na Praia da Cruz, em Marataízes, nesta sexta-feira (20).
De acordo com as informações, o menino foi levado pela correnteza e retirado da água pelos profissionais que atuavam no local. O resgate foi considerado simples, sem registro de grau de afogamento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A ocorrência reforça a importância de atenção às condições do mar, especialmente durante o banho de crianças, mesmo quando utilizam boias.
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