Uma criança precisou ser retirada do mar por guarda-vidas após ser puxada pela correnteza enquanto se banhava com uma boia na Praia da Cruz, em Marataízes, nesta sexta-feira (20).

De acordo com as informações, o menino foi levado pela correnteza e retirado da água pelos profissionais que atuavam no local. O resgate foi considerado simples, sem registro de grau de afogamento.

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A ocorrência reforça a importância de atenção às condições do mar, especialmente durante o banho de crianças, mesmo quando utilizam boias.

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