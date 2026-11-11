Muniz Freire abre processo seletivo para professores e técnicos pedagógicos

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou o Edital nº 019/2026, que estabelece a abertura de Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva de profissionais habilitados nos cargos de Professor Regente e Técnico Pedagógico. As contratações serão realizadas em regime de designação temporária, conforme a necessidade da rede municipal de ensino.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 16 e 20 de novembro de 2026, com início às 9h do dia 16 e encerramento às 17h do dia 20, por meio do endereço eletrônico munizfreire.processoseletivo.online.

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O processo seletivo contempla diferentes áreas de atuação. Para Professor MAPA, são aceitas formações em Pedagogia ou Normal Superior. Para Professor MAPB, as oportunidades abrangem Arte, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. Também estão previstas inscrições para Professor MAPE, na área de Educação Especial, e Técnico Pedagógico, com formação em Pedagogia e os requisitos complementares estabelecidos no edital.

A seleção será realizada por meio de avaliação de títulos e experiência profissional. Os candidatos poderão se inscrever em até duas áreas ou disciplinas, desde que comprovem habilitação para ambas. O edital também estabelece critérios para participação de pessoas com deficiência, pessoas negras e indígenas, conforme as regras de reserva de vagas.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição eletrônica, convocação para apresentação da documentação e escolha do posto de trabalho, e formalização do contrato junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura.

De acordo com o cronograma, a divulgação das inscrições deferidas e indeferidas está prevista para 7 de dezembro. O resultado preliminar será publicado em 14 de dezembro, enquanto o resultado final está previsto para o dia 21 de dezembro de 2026.

Atenção aos candidatos

Todas as publicações e informações referentes ao processo seletivo serão disponibilizadas no site oficial da Prefeitura de Muniz Freire (Google ).

Os interessados devem consultar a íntegra do Edital nº 019/2026 e seus anexos antes de realizar a inscrição, verificando os requisitos de formação, critérios de pontuação e documentação exigida.

Em caso de dúvidas, a Secretaria Municipal de Educação disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (28) 99902-5222 ou pelo e-mail [email protected].

A iniciativa busca formar cadastro de profissionais para atender às necessidades temporárias da rede municipal de ensino, contribuindo para a continuidade dos serviços educacionais no município.

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