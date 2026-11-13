OAB-ES aprova criação de nova Subseção para fortalecer a advocacia em cidades do Caparaó

Com esse posicionamento, o presidente da 6ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES), Luis Moulin, manifestou, durante reunião do Conselho Seccional, nesta sexta-feira (13), seu apoio ao desmembramento da atual estrutura e à criação da Subseção do ABC, que reunirá os três municípios.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros, após análise do relatório apresentado pelo relator Ricardo Brum, e segue agora para os trâmites internos da Seccional.

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O posicionamento de Moulin tem um significado especial: ele defende a criação de uma nova unidade mesmo sendo o presidente da Subseção que perderá parte de sua abrangência territorial. À frente da 6ª Subseção por quatro mandatos, o dirigente reconhece que, apesar dos avanços conquistados, a advocacia dos três municípios merece uma estrutura institucional ainda mais próxima, com autonomia para definir suas prioridades e atender às demandas locais.

Durante seu discurso, Moulin relembrou as melhorias realizadas nos espaços de apoio à advocacia. Em Bom Jesus do Norte, foi construída uma sala de apoio em sede própria, no centro da cidade. Em Apiacá, a estrutura existente no Fórum passou por reforma, recebeu novos equipamentos de informática e instalação de internet. Melhorias semelhantes também foram realizadas em São José do Calçado, com a modernização da sala de apoio localizada no Fórum.

Além da infraestrutura, o presidente destacou o incentivo à participação dos profissionais do ABC nas atividades institucionais, com disponibilização de transporte para cursos, palestras, confraternizações e eventos realizados em Guaçuí e Vitória.

“Porque sempre entendi que a OAB não poderia pertencer apenas à cidade onde estava instalada sua sede. Ela precisava pertencer a todos os advogados que representávamos”, ressaltou.

Autonomia como caminho para uma OAB mais presente

Ao fazer um balanço de sua gestão, Luis Moulin também reconheceu que as distâncias geográficas, somadas às responsabilidades de administrar uma Subseção que abrange diversos municípios, nem sempre permitiram a presença que gostaria de ter junto aos profissionais do ABC.

A reflexão, segundo ele, foi determinante para compreender que a criação de uma unidade própria não deveria ser vista como uma perda territorial para Guaçuí, mas como uma conquista coletiva para a advocacia da região.

“Os advogados de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado merecem uma Subseção para chamar de sua! Merecem uma sede própria, uma estrutura digna, uma diretoria próxima, presente no cotidiano da advocacia local, conhecendo suas dificuldades, ouvindo suas reivindicações e trabalhando permanentemente para superá-las”, afirmou.

O presidente também falou sobre o vínculo construído com os municípios ao longo dos anos e a emoção de apoiar a separação administrativa. Para ele, a verdadeira liderança também exige reconhecer o momento de permitir que outros conquistem sua autonomia.

“Não é fácil ver municípios que estiveram conosco durante tantos anos seguirem agora seus próprios caminhos. Criamos vínculos, construímos amizades e compartilhamos muitas lutas. Mas a verdadeira liderança não consiste em manter as pessoas permanentemente sob sua responsabilidade. Consiste também em compreender o momento de permitir que elas conquistem sua própria autonomia”, declarou.

Erica Ferreira Neves parabeniza iniciativa

A presidente da OAB-ES, Erica Ferreira Neves, parabenizou Luis Moulin pela iniciativa e destacou a grandeza do gesto institucional, especialmente por partir de um dirigente que apoia a redução da abrangência territorial da própria Subseção em benefício da advocacia.

“Presidentes de Subseção normalmente não desejam diminuir seu espaço territorial. Por isso, parabenizo Luis por esse olhar institucional e pela preocupação com a advocacia. Estamos atendendo a um desejo dos profissionais da região, que precisam de uma Ordem mais presente, próxima e que fortaleça o sentimento de pertencimento”, afirmou.

A aprovação da proposta representa mais um passo na política de fortalecimento e interiorização da OAB-ES, com o objetivo de garantir que a instituição esteja cada vez mais próxima dos profissionais, respeitando as particularidades e as necessidades de cada região capixaba.

Ao resumir o significado da decisão, Luis Moulin deixou uma mensagem que traduz o espírito da iniciativa: “Hoje, a 6ª Subseção não está ficando menor. A OAB está ficando maior, mais forte e mais próxima da advocacia!”